Fallo en línea de Santa Clara a Sancti Spíritus provocó desconexión del SEN, informa Unión Eléctrica

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Un fallo en la línea de transmisión de 220 kV que conecta Santa Clara con Sancti Spíritus desencadenó este viernes el cuarto apagón total de Cuba en 2026. Según informó la Unión Eléctrica en Facebook, el incidente ocurrió a las 15:55 y derivó en la desconexión completa del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 16:30, apenas 35 minutos después.

La empresa estatal describió una cadena de eventos que se precipitó con rapidez: «A las 15:55 se produjo un fallo en la línea de 220 kV de Santa Clara a Sancti Spíritus, lo que provocó la división del Sistema Electroenergético Nacional, la salida de varias unidades térmicas y una oscilación en los parámetros del SEN. En conjunto, esto tuvo como resultado la desconexión total a las 16:30», señaló la UNE en su publicación.

Captura de FB/Unión Eléctrica UNE

El colapso se produjo en un escenario de fragilidad extrema. Ese mismo día, la disponibilidad del SEN rondaba apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit proyectado superior a 2,100 MW. Además, 106 centrales de generación distribuida permanecían paralizadas por falta de combustible, representando 890 MW adicionales fuera de servicio.

La jornada había comenzado con una promesa que pocos creyeron: la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras anunció su proceso de arranque para incorporarse al SEN durante el horario de máxima demanda. La planta, que no ha recibido mantenimiento capital integral desde 2010, ha salido del sistema 17 veces solo en lo que va de 2026.

Este apagón es el octavo en aproximadamente 24 meses y el cuarto en lo que va del año. Solo cuatro días antes, el 6 de julio Cuba había registrado su tercer apagón total, que dejó sin electricidad a cerca de 9,6 millones de personas. El 8 de julio se alcanzó el mayor déficit energético de la historia del país: 2,341 MW con el 73% de la población afectada simultáneamente.

El contexto político añade una carga adicional al evento: el apagón ocurrió a vísperas del 11 de julio, aniversario de las masivas protestas de 2021. Varios cibernautas lo señalaron en los comentarios de la publicación oficial, con frases como «a escasas horas del 11 de Julio». Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel se ha limitado recientemente a pedir «organizar mejor» los apagones sin anunciar ninguna medida para incrementar la generación eléctrica.

La reacción ciudadana en redes sociales combinó indignación, incredulidad y sarcasmo. Varios usuarios cuestionaron la explicación técnica de la UNE: «¿Y en esos 35 minutos no hay un plan de acciones en el SEN que haga que dicha falla en la línea de 220 kV entre las dos ciudades no trascienda del ámbito local? ¿O que al menos implique solamente una desconexión parcial?», escribió un cibernauta. Otro resumió la situación con ironía: «Ya están que con un corto en un tomacorriente de una casa se cae el SEN».

Otros comentarios apuntaron a la causa real que el régimen evita reconocer: «Digamos que no hay combustible», escribió un usuario. Cuba lleva más de tres meses sin recibir envíos de petróleo, operando con energía solar, gas natural y plantas en condiciones precarias. Las termoeléctricas del país acumulan entre 40 y 60 años de antigüedad sin mantenimiento capital integral.

La Habana abandonó ese mismo día la gestión de apagones por bloques, pasando a un sistema por circuitos ante la imposibilidad de mantener cualquier esquema de rotación. En algunas zonas de Matanzas los cortes han llegado a 87 horas consecutivas, mientras que en La Habana el promedio es de 15 horas diarias sin electricidad. El restablecimiento tras una desconexión total requiere la creación de microsistemas regionales antes de reconectar las grandes termoeléctricas, un proceso que puede extenderse hasta varios días, según señaló un cibernauta con amargura: «El cuento de nunca acabar».