Joven detenida el 11J en Camagüey rompe el silencio cinco años después

A cinco años exactos de las protestas del 11 de julio de 2021, la joven camagüeyana Ariadna Pérez habló por primera vez públicamente de su detención durante aquellas manifestaciones, en un testimonio publicado en Instagram por la expresa política y activista Reina Yacnara Barreto Batista (Nara Yack), exiliada en Canadá.

En el video, Ariadna describe cómo fue arrestada durante las protestas en Camagüey y lo que sucedió durante los cuatro días que pasó en prisión.

«Estuve detenida por 96 horas, 96 horas que me sirvieron para aprender cómo funciona la dictadura. Interrogatorio tras interrogatorio, métodos de tortura psicológica e intimidación; entre ellos, confiscarme el teléfono y hasta que no les permití entrar a mi galería y borrar todo lo que filmé ese día no me lo devolvieron ni me permitieron salir. Y por ahí mucho más que algún día estaré contando», declaró.

La joven afirmó sentirse segura para hablar, ahora que se encuentra fuera de Cuba.

Según los registros de organizaciones de derechos humanos, fue puesta en prisión domiciliaria el 14 de julio de 2021, cuatro días después de su detención, como medida cautelar.

Ariadna dejó claro que su testimonio no es solo personal. «El video lo hago con apoyo de todos los que siguen en Cuba, que estuvieron en ese día, que están detenidos todavía, los que están detenidos anteriormente, que se han alzado, que aún están sufriendo», expresó.

Cerró su mensaje con una consigna: «Viva Cuba Libre y que pronto podamos volver a casa los que no estamos. Los que siguen valientemente ahí dentro, puedan vivir en libertad».

Quien difundió el testimonio es Nara Yack, figura central en la denuncia de la represión del 11J.

Nara tenía 21 años cuando fue detenida en Camagüey durante aquellas protestas y fue condenada a cuatro años de trabajo correccional con internamiento. Durante su encarcelamiento sufrió tortura psicológica y se contagió de COVID-19. Su padre murió en 2023 mientras ella cumplía condena.

Hoy exiliada en Canadá, usa su plataforma de más de 16,000 seguidores para amplificar voces como la de Ariadna.

El testimonio llega en un momento en que la represión del 11J sigue sin rendir cuentas. Al menos 338 personas siguen encarceladas directamente por su participación en aquellas protestas, dentro de un récord histórico de entre 1,260 presos políticos en Cuba, según Prisoners Defenders, hasta mayo de este año.

El indulto de abril de 2026 excluyó explícitamente a los condenados por «delitos contra la autoridad», la categoría que el régimen utilizó para criminalizar a los manifestantes del 11J.

El caso más emblemático es el de Luis Manuel Otero Alcántara, cuya condena de cinco años venció el 9 de julio, pero que permanece en paradero desconocido tras ser retirado de la prisión de Guanajay por la Seguridad del Estado el 7 de julio. Amnistía Internacional calificó el caso de desaparición forzada.

En Camagüey, la represión del 11J fue especialmente brutal: un manifestante recibió un disparo de la policía y el sacerdote Castor José Álvarez fue detenido y golpeado por defender a un menor de 14 años durante las protestas.

Nara Yack presentó el video de Ariadna con estas palabras: «Jamás ha salido hablando en cámara de lo que sucedió ese día para ella. Y hoy quiso mandar un video de apoyo a todas esas personas que sufrieron algo parecido y que aún lo están sufriendo».