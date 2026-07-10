Amnistía Internacional denuncia desaparición forzada de Luis Manuel Otero Alcántara al cumplirse su condena

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Amnistía Internacional exigió este jueves la liberación «inmediata e incondicional» del artista y preso de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara, cuya condena de cinco años venció este 9 de julio, pero que continúa bajo custodia del Estado sin que las autoridades hayan informado oficialmente dónde se encuentra.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, la organización dirigió su reclamo al gobernante Miguel Díaz-Canel y advirtió que, mientras el Estado no revele el paradero del activista ni permita el contacto con su familia, su situación constituye una desaparición forzada.

«Mientras el Estado cubano no informe oficialmente dónde está y permita contacto directo con su familia, Luis Manuel está en situación de desaparición forzada», señaló Amnistía Internacional.

Sacado de prisión y sin rastro

Otero Alcántara fue sacado el pasado 7 de julio, alrededor de las 5:00 de la tarde, de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, durante un operativo de la Seguridad del Estado del que sus familiares no fueron informados.

Desde entonces, no ha regresado a su vivienda en el municipio habanero de El Cerro ni al barrio de San Isidro, donde reside buena parte de su círculo más cercano, y las autoridades no han ofrecido información pública sobre su ubicación.

Este jueves, la activista Anamely Ramos logró mantener una breve conversación telefónica con el artista mientras permanecía bajo custodia estatal. Aunque el contacto confirmó que sigue con vida, no fue posible conocer el lugar donde permanece retenido.

Ese mismo día, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una acción urgente para solicitar información sobre su paradero, aumentando la presión internacional sobre el Gobierno cubano.

Temor a una expulsión del país

Diversos activistas consideran posible que las autoridades intenten enviar a Otero Alcántara al exilio sin permitirle regresar primero a su hogar.

Las sospechas crecieron después de que agentes de la Seguridad del Estado preguntaran este jueves a personas cercanas al artista por el estado de su parole humanitario en Estados Unidos, sin ofrecer ninguna explicación sobre dónde se encuentra.

Miami era uno de los destinos que el propio Otero Alcántara había mencionado como posible lugar de viaje una vez recuperara la libertad.

Un preso de conciencia

Fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por los delitos de «ultraje a los símbolos de la patria», «desacato» y «desórdenes públicos».

Organizaciones internacionales de derechos humanos sostienen que el proceso judicial estuvo motivado por su activismo artístico y político, y no por la comisión de delitos comunes.

En los últimos meses de encarcelamiento, el artista denunció un recrudecimiento de la presión en prisión. En marzo de este año, allegados informaron que agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron de muerte dentro del penal, hecho que desencadenó una huelga de hambre de ocho días.

Posteriormente, el Tribunal Supremo Popular rechazó un recurso de habeas corpus presentado por la organización Cubalex, y Otero Alcántara tampoco fue incluido entre los beneficiarios del indulto anunciado por el Gobierno cubano en abril.

Amnistía Internacional, que lo declaró preso de conciencia desde 2021, cerró su pronunciamiento con un mensaje categórico:

«Luis Manuel nunca debió estar preso. Hoy debe estar libre».