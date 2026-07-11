Bruno Rodríguez da otra perreta: «La nueva desconexión del SEN es una consecuencia directa del cerco energético»

Vídeos relacionados:

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recurrió este sábado a su guion habitual y culpó al embargo estadounidense del cuarto apagón total que sufre Cuba en 2026, ignorando por completo el colapso estructural de un sistema eléctrico que lleva décadas sin mantenimiento real.

En un mensaje publicado en X, afirmó que «la nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional es una consecuencia directa del cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EEUU contra Cuba».

Según dijo, la crisis es el resultado del «castigo colectivo al pueblo cubano al que el gobierno estadounidense está apostando para destruir la Revolución Cubana».

«Nuestro Partido y Gobierno, de conjunto con los aguerridos trabajadores eléctricos, seguirán trabajando permanentemente para el restablecimiento del SEN y su mejora paulatina», concluyó.

La retórica de Rodríguez omite los datos que contradicen su versión: las termoeléctricas cubanas acumulan entre 40 y 60 años de antigüedad sin mantenimiento capital integral, y la CTE Antonio Guiteras, la mayor del país, no recibe ese tipo de intervención desde 2010. Solo este año ha salido del sistema 17 veces.

El cuarto colapso total del SEN en 2026 ocurrió el viernes a las 4:30 pm, desencadenado por un fallo en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus que dividió el sistema en apenas 35 minutos. En ese momento, la disponibilidad del SEN era de solo 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit superior a 2,100 MW.

Durante la madrugada de este sábado, el proceso de restablecimiento sufrió una complicación adicional: un nuevo colapso de tensión en el microsistema occidental agravó aún más la situación de millones de cubanos que llevan horas sin electricidad.

Este es el octavo apagón total en aproximadamente 24 meses.

El 8 de julio se alcanzó el mayor déficit energético de la historia del país: 2,341 MW, con el 73 % de la población afectada de forma simultánea. En zonas de Matanzas los cortes han llegado a 87 horas consecutivas; en La Habana ha superado las 30 horas seguidas sin electricidad.

La causa real de la crisis no es el embargo, sino el fin del petróleo subsidiado venezolano y la obsolescencia de la infraestructura. Venezuela, que en su momento álgido enviaba 100,000 barriles diarios, redujo esa cifra a 27,000 en 2025 y cesó los envíos en enero tras la captura de Nicolás Maduro. Cuba necesita 110,000 barriles diarios, produce solo 40,000 y lleva más de tres meses sin recibir suministros regulares del exterior.

El secretario de Estado Marco Rubio desmontó públicamente la narrativa del régimen, señalando que no existe ningún bloqueo petrolero y que la crisis responde al colapso del subsidio venezolano y a décadas de abandono de la infraestructura.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, denunció además que, mientras el pueblo permanece en la oscuridad, las residencias de la familia Castro y las sedes del poder mantienen suministro eléctrico permanente.

Rodríguez no está solo en su retórica: el primer ministro Manuel Marrero también atribuyó este sábado el apagón al embargo, y el ministro de Energía Vicente de la O Levy se limitó a declarar «aquí no se rinde nadie» sin anunciar ninguna medida estructural.

Modernizar el sistema eléctrico cubano requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, una cifra que el régimen no tiene ni perspectivas de obtener.

El apagón coincide con el quinto aniversario de las protestas del 11J de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales desde 1959, que también fueron detonadas en parte por los cortes de luz.

En mayo pasado se registraron más de 1,300 protestas en Cuba impulsadas por apagones de hasta 40 horas, una señal de que la paciencia del pueblo cubano tiene un límite que ningún tuit del canciller puede ignorar.