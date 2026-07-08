"Ese dinero pudo alimentar a niños cubanos": EE.UU. critica el costoso debate sobre Cuba en la ONU

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, criticó el costo del debate extraordinario sobre el embargo a Cuba celebrado en la Asamblea General de las Naciones Unidas y aseguró que las seis horas de sesión representaron un gasto de 168,000 dólares que, en su opinión, habría servido mejor para aliviar las necesidades de la población cubana.

«Con ese dinero se podría haber alimentado a miles de niños cubanos en lugar de financiar otro espectáculo propagandístico del régimen», sostuvo Waltz en un mensaje publicado en su cuenta de X tras concluir la jornada.

La sesión fue convocada por el régimen cubano como un debate extraordinario, el segundo dedicado al embargo durante el mismo 80.º período de sesiones de la Asamblea General, al margen de la tradicional votación anual prevista para octubre. Estados Unidos se opuso desde el inicio a la celebración del debate.

Las críticas estadounidenses comenzaron incluso antes de que arrancara la sesión. El martes, el embajador Jeffrey Bartos, representante de Estados Unidos para la Gestión y la Reforma de la ONU, advirtió que el encuentro tendría un costo aproximado de 84,000 dólares, calculado sobre una duración estimada de tres horas y un gasto de 28,000 dólares por hora.

«Con los 84,000 dólares que costará esta reunión de tres horas podríamos alimentar a 3,500 niños cubanos durante un mes, proporcionar kits de salud de emergencia a 40,000 personas durante tres meses o comprar más de 1,600 linternas solares para familias que pasan la noche a oscuras», afirmó entonces.

Sin embargo, el debate se prolongó durante unas seis horas, por lo que Waltz elevó la factura total a 168,000 dólares.

Bartos también acusó al régimen de utilizar la Asamblea General como una plataforma propagandística en lugar de afrontar la crisis que vive la isla.

«La Habana está aquí para fabricar contenido. Y hoy lo hará no ayudando a los cubanos ni visibilizando honestamente su difícil situación, sino culpando a Estados Unidos», afirmó.

Un discurso centrado en la crisis cubana

Durante el debate de este miércoles, Waltz pronunció un discurso de unos 16 minutos en el que rechazó la narrativa del régimen sobre el embargo.

«No hay bloqueo americano. El único embargo en Cuba es la guillotina que el régimen mantiene sobre la cabeza de su pueblo», declaró ante la Asamblea.

El embajador vinculó además la discusión en la ONU con la crisis energética que atraviesa la isla, inmersa en su tercer colapso total del Sistema Eléctrico Nacional en lo que va de 2026 y el séptimo en apenas 18 meses.

«Tristemente, Cuba está sumida de nuevo en la oscuridad. Pero, curiosamente, siempre parece haber suficiente electricidad para el régimen. Ahora mismo, mientras hablo, hay electricidad para los recintos de la familia Castro», afirmó.

Como parte de su intervención, mostró fotografías de varios presos políticos cubanos y mencionó por su nombre al artista Luis Manuel Otero Alcántara, al rapero Miguel Castillo Pérez y al poeta Duanes León, condenado a 14 años de prisión. Acto seguido preguntó si ellos también disponían de electricidad mientras los representantes del régimen defendían su posición en Nueva York.

Cruce de acusaciones con Bruno Rodríguez

Waltz también acusó al conglomerado militar GAESA de administrar un fondo fiduciario valorado en 18,000 millones de dólares sin que esos recursos beneficien a la población cubana.

Asimismo, denunció que el régimen retiene parte de los salarios de los médicos enviados al extranjero y afirmó que miles de cubanos han sido enviados a combatir en Ucrania mientras sus remuneraciones terminan en manos del Estado.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, interrumpió el discurso mediante una moción de orden, la segunda presentada durante las intervenciones de los representantes estadounidenses. Al igual que había ocurrido con Jeffrey Bartos, la presidencia de la Asamblea rechazó la solicitud al recordar que ese mecanismo no puede utilizarse para cuestionar el contenido de un discurso.

Waltz respondió sin modificar su intervención. «La verdad duele y la verdad no es una falta de respeto», afirmó.

El debate fue posible después de que el martes la Asamblea General aprobara su celebración con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, un resultado inferior al obtenido por Cuba en octubre de 2025, cuando la resolución anual sobre el embargo recibió 165 votos favorables y registró un número significativamente menor de abstenciones.

Al concluir su intervención, Waltz lanzó un llamado a los Estados miembros para que respalden a la ciudadanía cubana y no al régimen.

«Estén del lado del pueblo cubano. No estén del lado del régimen que ha destruido ese país. No pueden hacer ambas cosas. Ha llegado el momento de elegir», concluyó.