Marrero atribuye al embargo el nuevo apagón nacional y pregunta si Cuba sufre un “genocidio”

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz culpó este viernes al embargo estadounidense por las dos desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) registradas en una semana, y preguntó retóricamente si Cuba no estaba enfrentando "un genocidio".

"Hoy los pueblos volvieron a alzar su voz por Cuba. Y justo cuando el mundo ha condenado por amplia mayoría el bloqueo y el cerco energético contra nuestro país, hemos sufrido dos desconexiones del SEN. ¿Acaso no estamos enfrentando un genocidio?", escribió Marrero en su perfil en la red social X.

En otro tuit señaló que ha sido "otra semana muy dura bajo el impacto del cerco energético: dos desconexiones del SEN, casi sin combustible para energizar las plantas y con varias unidades fuera de servicio. Es titánica la labor de los eléctricos. En medio de las afectaciones, nuestro reconocimiento".

El mensaje llegó horas después de que el SEN colapsara por cuarta vez en lo que va de año, a las 16:30 de este viernes, según confirmó la Unión Eléctrica.

La causa técnica fue un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus, producido a las 15:55, que en apenas 35 minutos desencadenó el colapso total del sistema.

El régimen vinculó el apagón con la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU celebrada el 7 de julio, donde 136 países votaron a favor de debatir el embargo estadounidense contra Cuba.

Marrero usó el hashtag #CubaNoEsUnaAmenaza, eslogan central de la campaña diplomática que el gobierno cubano ha impulsado en semanas recientes junto al gobernante Miguel Díaz-Canel.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, también se pronunció en X y reconoció la gravedad de la situación.

La narrativa oficial omite las causas estructurales de la crisis: las termoeléctricas cubanas acumulan entre 40 y 60 años de antigüedad sin mantenimiento integral, y la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras ha salido del sistema 17 veces en lo que va de 2026 sin recibir mantenimiento capital desde 2010.

El sistema operaba este viernes con una disponibilidad de apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW, con un déficit proyectado superior a 2,100 MW.

Además, 106 centrales de generación distribuida permanecían paralizadas por falta de combustible, lo que representa 890 MW adicionales fuera de servicio.

El mayor déficit energético de la historia del país se registró apenas dos días antes, el 8 de julio, cuando se alcanzaron 2,341 MW de déficit y el 73 % de la población quedó afectada simultáneamente.

En algunas zonas de Matanzas los cortes han llegado a 87 horas consecutivas, mientras que en La Habana el promedio es de 15 horas diarias sin electricidad.

El apagón ocurrió víspera del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el mayor estallido social en Cuba desde 1959, detonado en parte por los mismos apagones y la escasez que hoy persisten, lo que desató una ola de comentarios irónicos en redes sociales.

La reacción de los cubanos ante la nueva caída del SEN incluyó mensajes como: "Recuerden que mañana es 11 de julio. Se fue el 10 y no regresa hasta el 12".

La Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero impuso sanciones secundarias a países que exportan combustible a Cuba, lo cual cortó el suministro venezolano y mexicano, y agravó una crisis de larga data.