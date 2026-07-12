Prensa oficialista insiste en que el 11J estuvo marcado por la manipulación mediática y cubanos responden: «Millones de personas en el mundo lo vieron»

En el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el medio estatal Canal Caribe publicó este sábado un video en el que un vocero del régimen calificó aquellas manifestaciones como «un episodio complejo, marcado totalmente por la manipulación mediática y el financiamiento externo de grupos que intentaron alterar el orden constitucional». La respuesta de cubanos en redes sociales fue inmediata y contundente.
El vocero del medio oficialista rechazó las declaraciones del Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien en el aniversario exigió la liberación inmediata de los presos políticos y advirtió que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Según Canal Caribe, Rubio «repite una narrativa» y «acusa de manera infundada» al régimen.
El portavoz afirmó además que «en Cuba no existen prisioneros políticos», y sostuvo que las personas condenadas «lo fueron por violar la ley, incurrir en actos de violencia y atentar contra la tranquilidad ciudadana». Agregó que «nuestro sistema judicial actúa con apego a la legalidad y con garantías reconocidas internacionalmente», una afirmación que contradice de forma directa los registros de organizaciones independientes de derechos humanos.
La narrativa oficialista chocó de frente con la reacción de cientos de usuarios. El comentario más destacado, firmado por Rico Betta, resumió el sentir generalizado: «¿'Manipulación mediática'? Millones de personas en el mundo vieron con sus propios ojos a miles de cubanos salir espontáneamente a las calles gritando '¡Libertad!', '¡Patria y Vida!' y '¡Tenemos hambre!'. ¿También manipularon los videos de los arrestos, las golpizas y las largas condenas de prisión?»
El mismo usuario fue más lejos: «Si el pueblo cubano realmente apoya de forma masiva al régimen, ¿por qué necesita miles de agentes de la Seguridad del Estado, brigadas de respuesta rápida, censura en internet y presos políticos para mantenerse en el poder?»
Otros comentarios fueron igual de directos. Alfredo Porras-Sanchez escribió: «No fue Cuba la que actuó, sino el gobierno de Cuba. No fue en defensa de ninguna soberanía, sino en defensa de los privilegios que gozan quienes detentan el poder en Cuba». JoseAntonio Gomez Perez añadió: «La única manipulación mediática es la que tienen ustedes, títeres de la dinastía Castro. El 11 de Julio el pueblo dijo basta, pero su maquinaria represiva y los abusos que ahora niegan asquerosamente ante la ONU ahogaron aquella manifestación».
Los datos documentados por organizaciones independientes contradicen radicalmente la versión oficial. Según un informe de Infobae publicado días antes del aniversario, Cuba registra un récord histórico de 1,306 presos políticos, incluyendo 40 menores de edad, según la organización Prisoners Defenders. Al menos 338 personas permanecen encarceladas directamente por su participación en las protestas de 2021, con condenas de hasta 22 años.
El indulto anunciado por el régimen en abril de 2026 para más de 2,000 reclusos excluyó explícitamente a quienes fueron condenados por «delitos contra la autoridad», la categoría utilizada para criminalizar a los manifestantes del 11J. Al menos un manifestante, Diubis Laurencio Tejeda, murió por disparo el 12 de julio de 2021 en La Güinera.
Este sábado, el jefe de misión de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, visitó a familiares de presos políticos del 11J en San Antonio de los Baños, mientras exiliados cubanos protestaban en Miami y Madrid para exigir libertad en el quinto aniversario.
Rubio advirtió que EE.UU. usará «todas las herramientas» disponibles para lograr la liberación de los presos políticos, una postura que el régimen descartó como injerencia. La historia, sin embargo, quedó registrada en imágenes que el mundo entero vio: más de 1,400 detenciones y 187 desapariciones forzadas documentadas entre el 11 y el 13 de julio de 2021, según un informe de Human Rights Watch.
Preguntas Frecuentes sobre el Quinto Aniversario de las Protestas del 11J en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué dice el gobierno cubano sobre las protestas del 11J?
El régimen cubano afirma que las protestas del 11J fueron marcadas por la manipulación mediática y el financiamiento externo. Según el medio estatal Canal Caribe, estas manifestaciones intentaron alterar el orden constitucional, y no existen prisioneros políticos en Cuba. Sin embargo, esta narrativa oficial es fuertemente contestada por ciudadanos y organizaciones de derechos humanos.
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¿Cuántos presos políticos hay en Cuba actualmente?
Según Prisoners Defenders, Cuba ha alcanzado un récord histórico de 1,306 presos políticos, incluyendo 40 menores de edad. De este total, 338 personas están encarceladas directamente por su participación en las protestas del 11J de 2021.
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¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos respecto a las protestas del 11J?
Estados Unidos ha exigido la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos y ha advertido que utilizará todas las herramientas disponibles para impulsar reformas económicas y políticas en la isla. El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado el apoyo a los derechos y dignidad del pueblo cubano.
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¿Cómo ha respondido la comunidad internacional al quinto aniversario del 11J?
Además de Estados Unidos, la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la situación en Cuba durante el quinto aniversario del 11J. Exiliados cubanos han realizado protestas en Miami y Madrid, y organizaciones de derechos humanos continúan documentando violaciones de derechos en la isla.
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¿Cuál ha sido la reacción de los ciudadanos cubanos ante la narrativa del gobierno sobre el 11J?
La reacción de los ciudadanos cubanos ha sido crítica y contundente. Muchos han utilizado las redes sociales para contradecir la narrativa oficial, destacando las demandas de libertad y las violaciones cometidas durante las protestas. Los comentarios en redes reflejan un desacuerdo generalizado con las declaraciones del régimen.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.