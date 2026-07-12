Minem anuncia sincronización de unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte al microsistema del occidente cubano

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó este sábado que la Unidad 1 de la central termoeléctrica (CTE) de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, quedó sincronizada al microsistema de occidente, en un nuevo paso del lento proceso de recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras el cuarto apagón total del año.

A través de su perfil en X, el Minem precisó que la CTE Antonio Guiteras, en Matanzas, y la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, se encontraban en proceso de arranque.

El colapso que motivó esta recuperación ocurrió el viernes 10 de julio a las 3:55 de la tarde, cuando un fallo en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus desencadenó una desconexión en cascada que en apenas 35 minutos dejó sin electricidad a cerca de 10 millones de personas.

El sistema operaba en condiciones extremadamente precarias, con solo 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW, con 11 de las 16 unidades termoeléctricas del país fuera de servicio.

Este fue el octavo colapso total del SEN en aproximadamente 24 meses y el cuarto en lo que va de 2026, ocurrido apenas cuatro días después del tercer apagón total del 6 de julio.

La recuperación del microsistema occidental resulta especialmente compleja, pues durante la madrugada del sábado se produjo un nuevo colapso de tensión en esa zona, lo cual obligó a reiniciar el protocolo desde cero.

Félix Estrada Rodríguez, director del Despacho Nacional de Carga, quien dirigió personalmente las operaciones, detalló los avances: "En el occidente tenemos ya incorporadas todas las unidades de Energás Jaruco, el ciclo combinado, la máquina de 150 megavatios está en proceso de arranque, también la unidad número 1 de Santa Cruz y la unidad número 5 de Mariel".

Estrada destacó además el papel del sistema de acumulación de energía por baterías del Cotorro, en La Habana. "Nuevamente está incorporado al restablecimiento del sistema en la zona occidental. Está en Cotorro este sistema de acumulación y da una estabilidad a la operación del sistema", dijo.

En el centro-oriente, la unidad 6 de la CTE Nuevitas sincronizó con 55 MW, y el SEN quedó interconectado desde Santa Clara hasta Holguín, informó horas antes la Unión Electrica.

El director del Despacho Nacional de Carga advirtió que la recuperación avanza con severas restricciones de combustible: "Aún con las limitaciones que tenemos de combustible, tenemos que crear algunas islas en las provincias para darle vitalidad a centros de hospitales, bombeos de agua".

La termoeléctrica de Santa Cruz del Norte tiene una capacidad instalada total de 480 MW en su complejo, con una capacidad nominal de aproximadamente 100 MW por unidad.

El 8 de julio se registró el mayor déficit energético de la historia de Cuba, con 2,341 MW de déficit que afectó simultáneamente a 73 % de la población.

Expertos estiman que modernizar la infraestructura eléctrica cubana requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para un régimen que lleva décadas sin invertir en mantenimiento capital de sus plantas generadoras.