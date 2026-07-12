José Daniel Ferrer en el Liberation Day Rally en Miami por el quinto aniversario del 11J: «La lucha es cuestión de todos los días»

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), protagonizó este sábado uno de los momentos más emotivos del Liberation Day Rally celebrado en Miami para conmemorar el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, con un mensaje que combinó denuncia, esperanza y un llamado urgente a la acción permanente.

El acto, organizado por Cuban Freedom March bajo la dirección de Alián Collazo, arrancó con una marcha desde La Casa del Preso, en la Calle Ocho de Little Havana, y culminó con un rally principal en el Domino Park que se extendió hasta la noche.

Desde el escenario, Ferrer recordó el alcance histórico de aquellas jornadas de 2021, cuando los cubanos salieron a las calles en más de cuarenta ciudades, desde San Antonio hasta el oriente del país, y advirtió que la represión no ha cedido: «Cinco años han pasado ya de aquellas grandes y gloriosas protestas. Y centenares de prisioneros políticos sobreviven entre la violencia, las torturas, el hambre extrema, la desnutrición, la tuberculosis, la sarna y otras muchas enfermedades peligrosas».

El opositor subrayó que, pese a 67 años de dictadura, la resistencia dentro de la isla no se ha apagado: «El pueblo no se rinde. Continúa sonando sus cacerolas, cerrando las calles, levantando barricadas, levantando hogueras en las noches, iluminando las noches de apagón, pintando grafiti contra la tiranía».

Ferrer fue contundente al rechazar la idea de que la lucha se limite a fechas simbólicas: «La lucha no es cosa de un día 11 de julio, no es cosa de diez días al año, ni siquiera de 100. La lucha es cuestión de todos los días. Es cuestión de energía, de estrategia, de sacrificio, de inteligencia, de conocimiento, disciplina y sobre todo, de mucho amor por Cuba».

El líder opositor, desterrado forzosamente de Cuba en octubre de 2025 tras más de cuatro años de encarcelamiento en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, también destacó el respaldo político que la causa cubana tiene en Washington: «Hoy, cinco años después del 11 de julio, sin dudas, somos más fuertes que nunca y estamos más cerca de la libertad porque tenemos amigos en los Estados Unidos. Tenemos al presidente Donald Trump, tenemos a Marco Rubio, tenemos a los congresistas cubanoamericanos, tenemos senadores como Rick Scott y Ashley Moody».

El quinto aniversario del 11J llega con cifras que ilustran la magnitud de la represión: en mayo de 2026 se contabilizaron 1,281 personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba, de las cuales al menos 338 cumplían condenas directamente vinculadas a las protestas de 2021.

El régimen liberó 2,010 presos el 2 de abril de 2026 como supuesto gesto humanitario, pero excluyó explícitamente a los condenados por delitos contra la autoridad, categoría bajo la que caen la mayoría de los presos del 11J. La condena de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, vencía el 9 de julio sin que el Tribunal Supremo Popular le aplicara ninguna rebaja.

El evento en Little Havana incluyó también una exposición de arte en el Tower Theater, con performances, poesía y la proyección del documental «Cuba y La Noche», además de la participación de la cantante Aymée Nuviola.

Ferrer cerró su intervención con una promesa que resumió el espíritu del acto: «Hoy estamos más cerca del momento en que caerá la tiranía y tendremos la Cuba Libre con todos y para el bien de todos, soñada por Martí».