La Bota de Oro está empatada, pero Mbappé tiene ventaja sobre Messi

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Kylian Mbappé y Lionel Messi comparten el liderato de la tabla de goleadores del Mundial 2026 con ocho tantos cada uno, pero el delantero francés ocupa el primer puesto gracias al criterio de desempate de la FIFA: el número de asistencias.

Mbappé acumula tres asistencias frente a las dos de Messi, diferencia que le otorga una ventaja provisional cuando al torneo le quedan únicamente las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final.

El premio al máximo goleador del torneo, instituido en 1982, se resuelve en caso de empate en goles dando prioridad primero al jugador con más asistencias y, si persiste la igualdad, al que haya necesitado menos minutos para alcanzar esa cifra.

El tercer lugar de la clasificación es para Erling Haaland, quien cerró su participación en el campeonato con siete goles tras la eliminación de Noruega ante Inglaterra el sábado por 2-1 en cuartos de final.

El noruego se despidió del torneo con una actuación histórica: llevó a su selección a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia.

«Pusimos a Noruega en el mapa», declaró Haaland tras la derrota.

En cuarto y quinto lugar aparecen los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane, ambos con seis goles y una asistencia.

El mediocampista del Real Madrid figura por delante de su compañero porque alcanzó esa cifra en menos minutos. Los dos tendrán la oportunidad de mejorar sus registros cuando Inglaterra enfrente a Argentina en semifinales el miércoles 15 de julio.

El sexto puesto corresponde a Ousmane Dembélé, con cinco goles y dos asistencias, pieza clave en el ataque de una Francia que buscará el pase a la final ante España el martes 14 de julio.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia): 8 goles y 3 asistencias. Lionel Messi (Argentina): 8 goles y 2 asistencias. Erling Haaland (Noruega): 7 goles. Jude Bellingham (Inglaterra): 6 goles y 1 asistencia. Harry Kane (Inglaterra): 6 goles y 1 asistencia. Ousmane Dembélé (Francia): 5 goles y 2 asistencias.

La rivalidad entre Mbappé y Messi, que ya marcó la final de Qatar 2022, se traslada ahora también al plano estadístico.

Messi, de 39 años, es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 goles en toda su carrera, habiendo superado el récord de Miroslav Klose.

Mbappé, por su parte, alcanzó los 20 goles históricos mundiales con su tanto ante Marruecos en cuartos de final, lo que le convierte en el segundo máximo goleador de la historia del torneo.

Argentina, que superó a Suiza 3-1 en tiempo extra el sábado, y Francia, que eliminó a Marruecos 2-0 el jueves, son los equipos de ambos astros y seguirán en competencia al menos un partido más, lo que garantiza que la pelea por la Bota de Oro no se resolverá hasta los últimos instantes del Mundial.