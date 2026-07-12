Inglaterra y Argentina sobreviven al sufrimiento y se citan en semifinales

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El sábado quedó definido el cuadro completo de semifinales del Mundial 2026 con dos partidos de cuartos de final que exigieron hasta el límite a sus protagonistas: Inglaterra remontó ante Noruega para avanzar, y Argentina necesitó la prórroga para doblegar a Suiza y mantener vivo su sueño de revalidar el título.

Jude Bellingham fue el gran héroe del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde los Tres Leones se impusieron 2-1 a los noruegos con un doblete del mediocampista.

Noruega, que había llegado a cuartos por primera vez en su historia tras eliminar a Brasil en octavos con un doblete de Erling Haaland, se adelantó en el marcador gracias a un remate de Andreas Schjelderup que entró con ayuda del palo en el minuto 36.

Inglaterra reaccionó antes del descanso con el empate de Bellingham y, cuando el partido parecía encaminarse a la prórroga, el propio mediocampista aprovechó un rebote en el tiempo extra para marcar el tanto definitivo y completar una remontada que mete a Inglaterra en semifinales por primera vez desde 1990.

En Kansas City, el Arrowhead Stadium fue escenario de un duelo mucho más sufrido para la Albiceleste.

Alexis Mac Allister abrió el marcador para Argentina, pero Dan Ndoye empató para Suiza cerca del final del tiempo reglamentario y forzó la prórroga, repitiendo el patrón de un equipo campeón que no termina de convencer pero siempre encuentra la manera de seguir adelante.

En el alargue, Julián Álvarez destrabó el encuentro con un golazo en el minuto 112, y Lautaro Martínez sentenció la clasificación con el 3-1 en el último suspiro de la prórroga para que Argentina se imponga a Suiza en tiempo extra y regrese a las semifinales mundialistas.

Suiza, que había eliminado a Colombia por penales en octavos, alcanzó con este torneo sus mejores cuartos de final desde 1954, lo que da dimensión al logro del equipo helvético pese a la eliminación.

Lionel Messi, por su parte, comparte la cima de la tabla de goleadores del torneo junto a Kylian Mbappé, lo que añade otro capítulo a la rivalidad entre ambos astros en este Mundial.

Con los cuatro semifinalistas ya definidos —Francia, España, Inglaterra y Argentina—, el torneo entra en su recta final con duelos de altísimo voltaje.

Francia y España se verán las caras el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, mientras que el miércoles 15 de julio, a las 15:00 hora de Cuba, se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta uno de los cruces más cargados de historia del fútbol mundial: Argentina contra Inglaterra, una rivalidad que arranca en los campos de juego pero hunde sus raíces en la Guerra de las Malvinas de 1982 y en partidos legendarios como el de México 1986, con la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo» de Diego Maradona.