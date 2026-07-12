Piden ayuda para madre cubana y su hijo con discapacidad y pronóstico de vida de un año

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Una publicación en Facebook difundida este domingo convoca a la solidaridad con Miriam Joaquina Almanza Milanés, madre de un joven con sordera, ceguera y mudez al que los médicos le dan entre cinco meses y un año de vida, y que vive en condiciones de extrema precariedad en Manzanillo, Granma.

La autora de la publicación, Susana Napoles, identificó al joven como José Antonio Cortés Almanza y llamó a quienes puedan ayudar a acudir directamente a la dirección de la familia: Calle 4ta número 5, entre 5ta Avenida y Cañada, Reparto Horacio Rodríguez, Manzanillo.

«Ayudemos a esta madre. Vive en condiciones precarias y necesita cualquier tipo de ayuda», escribió.

Las fotografías que acompañan la publicación muestran una vivienda de bloques de cemento sin repellar, con piso de cemento y ropa colgada en perchas.

También aparece una silla de ruedas deteriorada con reparaciones improvisadas hechas con telas, y al joven con vendajes abdominales recostado en una cama.

Los comentarios de la publicación confirmaron la situación desde distintos ángulos. Una vecina escribió: «Es una madre muy preocupada y la he visto ir de casa en casa buscando medicinas para su hijo, es muy triste».

Captura de Facebook

Una exmaestra reconoció al joven: «José fue alumno mío en la escuela de sordos de Bayamo, verlo así parte el alma. Dios tenga misericordia y derrame sanidad sobre su vida».

Un familiar también reaccionó en la publicación. «Yo la conozco, es mi prima, vivíamos en Cayo Espino, pero hace muchos años que no sabía de ella. Sí sabía que el niño estaba en muy malas condiciones, pero no me imaginaba», escribió quien se identificó como Olmer Beltrán Ricardo.

Otra vecina corroboró lo descrito: «Soy vecina y así mismo están en esas condiciones, es triste y doloroso».

El caso refleja la situación que enfrentan miles de familias cubanas con integrantes con discapacidad en medio de la crisis humanitaria que atraviesa la isla.

El régimen cubano reconoció que no tiene suficientes sillas de ruedas para cubrir la demanda: el ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez, admitió públicamente el déficit, y el Estado solo planea distribuir 2,000 unidades en todo el país durante 2026.

En la provincia de Granma, la escasez es especialmente aguda. En febrero pasado, organizaciones internacionales donaron unas 200 sillas de ruedas en Granma para suplir el vacío del Estado, una cifra insuficiente frente a la magnitud de la necesidad.

A la escasez de equipos se suma el colapso del sistema de salud: según datos de la ONU, el 56% de los medicamentos de la Lista Nacional de Esenciales se encuentra en desabasto total en 2026, y los medicamentos esenciales solo están disponibles al 30% de los niveles habituales de abastecimiento.

Las redes sociales se han convertido en el principal canal de solidaridad para familias cubanas en situación de vulnerabilidad extrema, ante la ausencia de respuesta estatal efectiva.