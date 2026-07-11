Piden ayuda con donaciones de sangre para abuela en Ciego de Ávila

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Una anciana de 80 años llamada Ramona Gutiérrez Pita lleva días ingresada en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila a la espera de una cirugía de cadera que no puede realizarse porque su familia no ha conseguido los donantes de sangre que el sistema de salud cubano no puede proveer.

Según explicó en Facebook el activista y escritor Guillermo Rodríguez Sánchez, Ramona sufrió una caída en su comunidad de Colorado, una localidad rural del municipio de Baraguá, y la fractura resultante la dejó débil e incapacitada.

«Se cayó, tuvo una fractura de cadera y está débil en espera de ser operada, sin las donaciones de sangre A+ no la pueden meter al salón», escribió Rodríguez Sánchez.

La paciente necesita tres donaciones. Se encuentra en la Sala de Angiología, cama 16, del hospital provincial avileño.

Quienes puedan donar pueden contactar a Arazay, hija de Ramona, al teléfono 50745435.

Captura de Facebook / Guillermo Rodríguez Sánchez

El caso no es el primero de este tipo en la misma provincia. En marzo, otra anciana de Ciego de Ávila también necesitó donantes de sangre para una cirugía de cadera, y sus vecinos no podían donar porque habían padecido chikungunya.

El patrón se repite con una regularidad que desnuda el colapso del sistema sanitario cubano: familias que acuden a las redes sociales porque los bancos de sangre no tienen reservas y el Estado no garantiza lo más elemental.

Las donaciones voluntarias de sangre en Cuba cayeron un 29 % a nivel nacional entre 2020 y 2023, pasando de 357,665 a 254,845 anuales.

Mientras tanto, el régimen cubano admitió oficialmente en abril de 2025 que BioCubaFarma exportará plasma sanguíneo de donantes cubanos al mercado internacional a través de Laboratorios AICA, incluso firmando un acuerdo con Brasil.

Los donantes cubanos reciben únicamente un bocadito y un refresco como compensación, mientras el Estado obtiene millones con la venta de hemoderivados en el exterior.

Esta contradicción -exportar plasma mientras pacientes como Ramona esperan en camas de hospital a que algún desconocido done su sangre en Facebook- resume el abandono institucional que enfrentan los cubanos más vulnerables.

El Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde está ingresada Ramona, acumula además una larga lista de denuncias: en octubre de 2025, pacientes oncológicos fueron enviados a casa sin quimioterapia por falta de insumos; en septiembre de ese mismo año, un paciente recién operado quedó atrapado en el ascensor del centro.

La fractura de cadera en mayores de 80 años es una emergencia que requiere intervención quirúrgica urgente para reducir el riesgo de complicaciones graves, incluidas la anemia, la bronconeumonía y la muerte.

Cada día que Ramona permanece en esa cama sin poder ser operada es un día que el régimen cubano le debe una respuesta a ella y a su familia desesperada.

«Ayudemos a esta señora y su desesperada familia compartiendo la situación que están atravesando hasta que den con los donantes», pidió Rodríguez Sánchez en su publicación.