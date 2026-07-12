Suben a 4,490 los muertos confirmados tras terremotos en Venezuela

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El balance de fallecidos por los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio no deja de crecer: este domingo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, actualizó la cifra oficial a 4,490 muertos.
El parte del gobierno venezolano, difundido por Rodríguez en redes sociales, también registra 16,740 heridos y 6,462 personas rescatadas con vida. Otras 17,907 personas permanecen sin vivienda y 19,583 se encuentran distribuidas en 108 campamentos transitorios habilitados por las autoridades.
La progresión de las muertes ha sido constante desde el primer día: 164 confirmados la noche del mismo 24 de junio; 188 al día siguiente; 920 al cierre del día 26; 1,719 el 28 de junio; 3,535 el 5 de julio; 4,118 el día 10 y 4,333 la víspera.
La cifra de este domingo convierte a la catástrofe en el terremoto más mortífero de la historia moderna de Venezuela.
El doblete sísmico —de magnitudes 7.2 y 7.5 en la escala de magnitud de momento— ocurrió a las 18:04 hora local, con apenas 39 segundos de diferencia entre ambos eventos.
El epicentro se ubicó cerca de Yumare, en el estado de Yaracuy, y las ondas sacudieron una franja densamente poblada que abarca Caracas y el estado costero de La Guaira.
Ese territorio concentró la peor parte de la destrucción: 158 de los 190 edificios con colapso total registrados en todo el país se encontraban allí.
Un análisis de imágenes del satélite europeo Sentinel-1 procesadas por la NASA determinó que más de la mitad de las construcciones en localidades como Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia la Mar tenían una probabilidad de daño superior al 75 %. La Universidad Estatal de Ohio estimó en alrededor de 59,000 el total de estructuras dañadas en Venezuela.
El geofísico Michael Schmitz explicó al diario El Nacional que la magnitud de la destrucción no responde únicamente a la potencia de los sismos, sino a la combinación del desplazamiento simultáneo de dos fallas geológicas, la amplificación de ondas por las características del suelo y el deterioro del parque edificatorio.
«Como los grandes terremotos no ocurren con la frecuencia de Chile o Japón, la consideración sísmica fue quedando en un segundo o tercer plano», señaló.
Mientras las labores de rescate han cedido paso a la extracción de cuerpos, el gobierno de Delcy Rodríguez no ha publicado cifra oficial de desaparecidos.
La ONU estima hasta 50,000 personas sin localizar, y la plataforma ciudadana «Encuéntralos» registraba más de 71,000 al 29 de junio. La opacidad oficial ha generado cuestionamientos abiertos entre la población venezolana.
A esa falta de transparencia se suma la denuncia de familiares de víctimas que aseguran haber sido bloqueados por militares en sus labores de búsqueda.
«Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar», declaró una voluntaria citada por Infobae.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó los daños materiales en aproximadamente 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del Producto Interior Bruto venezolano.
El Programa Mundial de Alimentos lanzó un llamamiento de 50 millones de dólares para alimentar durante tres meses a medio millón de personas, y más de 4,000 rescatistas extranjeros fueron desplegados en el país.
La región ya había sufrido la peor catástrofe de su historia contemporánea: la Tragedia de Vargas, en diciembre de 1999, cuando aludes de lodo y rocas causaron entre 10,000 y 30,000 muertos.
Con 1,222 réplicas registradas desde el 24 de junio y miles de familias en campamentos provisionales, Venezuela enfrenta una reconstrucción que se anuncia larga y compleja en una región castigada dos veces en menos de 30 años.
Preguntas frecuentes sobre los terremotos en Venezuela de junio de 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el número actual de fallecidos por los terremotos en Venezuela?
El número de fallecidos confirmados por los terremotos en Venezuela asciende a 4,490. Esta cifra ha ido aumentando desde el primer reporte oficial, que empezó con 188 fallecidos el 25 de junio. La catástrofe se ha convertido en el terremoto más mortífero de la historia moderna de Venezuela.
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¿Dónde fue el epicentro de los terremotos en Venezuela?
El epicentro de los terremotos se ubicó cerca de Yumare, en el estado Yaracuy. Las ondas sísmicas afectaron principalmente a Caracas y el estado costero de La Guaira, donde la destrucción fue más severa. El doblete sísmico tuvo magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de momento.
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¿Cuántas personas han resultado heridas y cuántas han sido rescatadas?
Se reportan 16,740 heridos y 6,462 personas rescatadas con vida. Las operaciones de rescate han involucrado tanto a rescatistas locales como internacionales, con la colaboración de más de 3,000 rescatistas extranjeros desplegados en el país.
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¿Cuántas personas han quedado sin hogar debido a los terremotos?
Más de 17,907 personas han quedado sin vivienda en Venezuela. Estas personas están distribuidas en 89 campamentos transitorios habilitados por las autoridades. La región más afectada ha sido el estado La Guaira, donde se concentra la mayor parte de los edificios colapsados.
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¿Cuál ha sido el impacto económico de los terremotos en Venezuela?
Los daños materiales se estiman en aproximadamente 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano. Este impacto económico es significativo en un país que ya enfrentaba una profunda crisis institucional y económica. La reconstrucción será un proceso largo y complejo debido a la magnitud de la destrucción.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.