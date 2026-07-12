Suben a 4,490 los muertos confirmados tras terremotos en Venezuela

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El balance de fallecidos por los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio no deja de crecer: este domingo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, actualizó la cifra oficial a 4,490 muertos.

El parte del gobierno venezolano, difundido por Rodríguez en redes sociales, también registra 16,740 heridos y 6,462 personas rescatadas con vida. Otras 17,907 personas permanecen sin vivienda y 19,583 se encuentran distribuidas en 108 campamentos transitorios habilitados por las autoridades.

Parte oficial . X/Jorge Rodríguez

La progresión de las muertes ha sido constante desde el primer día: 164 confirmados la noche del mismo 24 de junio; 188 al día siguiente; 920 al cierre del día 26; 1,719 el 28 de junio; 3,535 el 5 de julio; 4,118 el día 10 y 4,333 la víspera.

La cifra de este domingo convierte a la catástrofe en el terremoto más mortífero de la historia moderna de Venezuela.

El doblete sísmico —de magnitudes 7.2 y 7.5 en la escala de magnitud de momento— ocurrió a las 18:04 hora local, con apenas 39 segundos de diferencia entre ambos eventos.

El epicentro se ubicó cerca de Yumare, en el estado de Yaracuy, y las ondas sacudieron una franja densamente poblada que abarca Caracas y el estado costero de La Guaira.

Ese territorio concentró la peor parte de la destrucción: 158 de los 190 edificios con colapso total registrados en todo el país se encontraban allí.

Un análisis de imágenes del satélite europeo Sentinel-1 procesadas por la NASA determinó que más de la mitad de las construcciones en localidades como Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia la Mar tenían una probabilidad de daño superior al 75 %. La Universidad Estatal de Ohio estimó en alrededor de 59,000 el total de estructuras dañadas en Venezuela.

El geofísico Michael Schmitz explicó al diario El Nacional que la magnitud de la destrucción no responde únicamente a la potencia de los sismos, sino a la combinación del desplazamiento simultáneo de dos fallas geológicas, la amplificación de ondas por las características del suelo y el deterioro del parque edificatorio.

«Como los grandes terremotos no ocurren con la frecuencia de Chile o Japón, la consideración sísmica fue quedando en un segundo o tercer plano», señaló.

Mientras las labores de rescate han cedido paso a la extracción de cuerpos, el gobierno de Delcy Rodríguez no ha publicado cifra oficial de desaparecidos.

La ONU estima hasta 50,000 personas sin localizar, y la plataforma ciudadana «Encuéntralos» registraba más de 71,000 al 29 de junio. La opacidad oficial ha generado cuestionamientos abiertos entre la población venezolana.

A esa falta de transparencia se suma la denuncia de familiares de víctimas que aseguran haber sido bloqueados por militares en sus labores de búsqueda.

«Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar», declaró una voluntaria citada por Infobae.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó los daños materiales en aproximadamente 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del Producto Interior Bruto venezolano.

El Programa Mundial de Alimentos lanzó un llamamiento de 50 millones de dólares para alimentar durante tres meses a medio millón de personas, y más de 4,000 rescatistas extranjeros fueron desplegados en el país.

La región ya había sufrido la peor catástrofe de su historia contemporánea: la Tragedia de Vargas, en diciembre de 1999, cuando aludes de lodo y rocas causaron entre 10,000 y 30,000 muertos.

Con 1,222 réplicas registradas desde el 24 de junio y miles de familias en campamentos provisionales, Venezuela enfrenta una reconstrucción que se anuncia larga y compleja en una región castigada dos veces en menos de 30 años.