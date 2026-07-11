Díaz-Canel culpa al «genocida cerco petrolero» tras el cuarto apagón total del SEN en 2026

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Miguel Díaz-Canel recurrió este sábado a su cuenta de Facebook para referirse al nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ocurrido el viernes, y calificó la recuperación como un «proceso muy complejo, bajo el genocida cerco petrolero», mientras cientos de cubanos respondieron con críticas directas al gobernante en la sección de comentarios.

En su publicación en Facebook, el gobernante afirmó que «la nueva caída del SEN, con muy pocos días de diferencia, añade tensiones a la recuperación, pero los trabajadores eléctricos no se rinden», e informó que ya había termoeléctricas en arranque, otras sincronizando y subiendo cargas.

Cerró el mensaje con el hashtag «#CubaNoEsUnaAmenaza, Estados Unidos sí».

La publicación de Díaz-Canel acumuló más de 1,000 reacciones y 555 comentarios, la mayoría críticos.

Varios usuarios cuestionaron que el gobernante tuviera electricidad en su casa mientras el pueblo sufre los apagones: «Si en tu casa hay corriente, todo lo que dices es mentira», escribió uno. Otro señaló: «Pipo, yo resisto muy fácil, pero desde tu casa».

La indignación también apuntó a la gestión de la infraestructura: «Si se le hubieran hecho reparaciones con frecuencia, aún con este cerco petrolero, las termoeléctricas no estuvieran así... pero bueno, era mejor hacer hoteles y hoteles», escribió una usuaria.

Otro comentario resumió el sentir de muchos: «Aquí nadie se rinde, pero sí queremos un gobierno que resuelva los problemas del pueblo y que hable mucho menos».

Captura de Facebook

Hubo quienes fueron más directos: «Entrega el poder y el cerco se acaba, es lo que toda Cuba pide», escribió un usuario. Y otro apuntó: «Un nuevo logro de la revolución: llevar a los cubanos a la edad de piedra. En la tercera década del siglo XXI cocinan en leña, transporte animal, dos horas de luz por 48 de apagón».

El apagón del viernes fue el cuarto colapso total del SEN en 2026 y el octavo en los últimos 24 meses, según datos del dossier de seguimiento a la crisis energética cubana.

El detonante técnico fue un fallo en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus, que desencadenó una desconexión en cascada a partir de las 15:55 horas y dejó sin electricidad a aproximadamente el 73% del país, unos 10 millones de personas.

El déficit energético al momento del colapso superaba los 2,100 MW: solo 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW, con 106 centrales de generación distribuida paradas por falta de combustible.

El colapso llegó apenas cuatro días después del apagón total del 6 de julio, causado por la salida inesperada de la Unidad No. 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey.

En Matanzas los cortes habían superado las 87 horas consecutivas; en La Habana el promedio era de 15 horas diarias sin electricidad.

La caída del viernes también interrumpió la sincronización de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, que estaba en proceso de restauración. Esa planta no recibe mantenimiento mayor desde 2010 y registró 17 salidas del sistema en lo que va de 2026.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz atribuyó los apagones al embargo estadounidense, calificando la crisis de «genocidio», mientras el canciller Bruno Rodríguez Parrilla descartó causas internas y repitió la narrativa del «cerco energético».

El apagón también coincidió con la víspera del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores movilizaciones populares en Cuba en décadas, que también fueron detonadas en parte por los apagones.

En junio de 2026 se registraron 107 protestas callejeras en la isla, casi el doble del máximo anterior, y el 9 de julio al menos 24 personas fueron detenidas tras una protesta en Luyanó, La Habana.