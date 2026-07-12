Entró en vigor norma de USCIS sobre firmas en documentos: ¿Qué errores pueden costarte tu trámite migratorio?

Vídeos relacionados:

Una nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional entró en vigor el pasado jueves 10 de julio y cambia de forma significativa las consecuencias de presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) una solicitud de beneficio migratorio con una firma inválida o ausente.

Bajo las reglas anteriores, cuando la agencia detectaba un problema de firma, devolvía el formulario al solicitante para que lo corrigiera sin pérdida económica ni cierre del caso.

A partir del 10 de julio, ese margen de corrección desaparece: si USCIS acepta una solicitud y determina después que la firma no es válida, puede rechazarla o denegarla directamente, sin emitir una Solicitud de Evidencia ni dar oportunidad de subsanar el error.

En caso de denegación, la tarifa de presentación pagada no será reembolsada y el solicitante deberá iniciar el trámite desde cero.

La norma, publicada en el Registro Federal el 11 de mayo de 2026 como regla final interina, aplica exclusivamente a solicitudes presentadas a partir del 10 de julio; los trámites ya en curso antes de esa fecha siguen rigiéndose por la práctica anterior.

Qué firmas acepta y cuáles rechaza USCIS

La regulación establece con precisión qué tipos de firma son válidos: la firma manuscrita original en tinta, las copias escaneadas o fotocopiadas de una firma manuscrita original, y las firmas electrónicas generadas dentro de los sistemas de presentación en línea autorizados por la propia agencia.

Por el contrario, se consideran inválidas las firmas generadas por software de procesamiento de texto, las imágenes de firma copiadas y pegadas en el documento, las firmas digitales de plataformas no autorizadas por el USCIS -como DocuSign o Adobe Sign-, los sellos o dispositivos automáticos, y los nombres mecanografiados en lugar de una rúbrica.

La agencia justificó la medida señalando que «todos estos tipos de firmas inválidas generan dudas sobre la integridad de la solicitud», incluyendo riesgos de fraude o falsificación.

Formularios afectados y una excepción

La norma alcanza prácticamente todos los formularios migratorios que requieren firma, entre ellos el I-485 (ajuste de estatus o green card), el I-765 (permiso de trabajo), el I-601, el I-360 y el I-912.

Existe una excepción limitada: los formularios N-600 y N-600K, relacionados con la ciudadanía por nacimiento o derivación, solo pueden ser rechazados -no denegados- si la única deficiencia detectada es la firma inválida.

Advertencias de expertos

Adam Klein, exalto funcionario del DHS, advirtió a la revista Newsweek que las consecuencias pueden ir más allá de perder el dinero pagado.

«Para muchos solicitantes y empleadores, una denegación puede significar reiniciar el proceso por completo», señaló Klein, quien también alertó sobre posibles «lagunas en la autorización de trabajo o la pérdida del estatus migratorio».

Aunque el gobierno argumenta que busca ordenar el sistema y prevenir irregularidades, el impacto práctico es un proceso más complejo y arriesgado para los solicitantes.

«Si se le niega el beneficio… no estará en la lista para recibir ese estatus. Los solicitantes tienen que volver al final de la fila», explicó Klein.

Contexto de endurecimiento migratorio

Esta norma se suma a otras medidas adoptadas bajo la administración Trump que han endurecido los requisitos para obtener la residencia permanente, incluyendo un memorándum que reencuadra el ajuste de estatus como un «alivio discrecional extraordinario» y el endurecimiento de las entrevistas ante USCIS.

Las nuevas reglas no solo endurecen los requisitos técnicos. También refuerzan el carácter discrecional del proceso de ajuste de estatus, lo que significa que cumplir los requisitos ya no garantiza la aprobación.

Un memorando interno del USCIS instruye a los oficiales a evaluar cada caso de forma individual, considerando múltiples factores más allá de los criterios básicos. Esto introduce un mayor nivel de incertidumbre para los solicitantes.

Klein describió un cambio de fondo en la cultura institucional: «De un cuerpo de oficiales que intentaba hacer llegar el beneficio adecuado a la persona adecuada, a uno que parece querer centrarse simplemente en no dar beneficios».

Morgan Bailey, otro exfuncionario del DHS, señaló que «la preocupación no radica en la claridad en sí misma, sino en cómo la agencia utilizará esa autoridad».

Las restricciones actuales se mantendrán al menos hasta el 30 de septiembre de 2026, cuando finaliza el año fiscal federal y se renuevan los cupos de visados.