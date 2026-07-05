Golpe a la Green Card: Errores mínimos a partir de ahora podrían costar la residencia en EE.UU.

Oficina de USCIS (i) - Green Card (d) Foto © Collage Instagram/USCIS - CiberCuba

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La administración de Donald Trump ha dado un nuevo giro a la política migratoria en Estados Unidos que afecta directamente a quienes buscan la residencia permanente.

A partir de julio, errores mínimos en las solicitudes de green card pueden traducirse en la negación definitiva del proceso, obligando a miles de inmigrantes a empezar desde cero.

Los cambios -dados a conocer en mayo pero que entran en vigor este mes- combinan restricciones en la disponibilidad de visados con nuevas normas que endurecen el análisis de cada caso y amplían el poder de las autoridades migratorias para rechazar solicitudes, incluso por fallos técnicos.

Errores mínimos, consecuencias máximas

Uno de los cambios más significativos entrará en vigor el 10 de julio.

Se trata de una norma del Departamento de Seguridad Nacional que permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) denegar solicitudes ya aceptadas si detecta errores como firmas inválidas o ausentes.

A diferencia del pasado, cuando estos fallos implicaban simplemente la devolución del formulario para corrección, ahora pueden tener consecuencias mucho más graves.

Una solicitud denegada no solo cierra el caso, sino que además implica la pérdida del dinero pagado y la obligación de reiniciar todo el proceso.

“Para muchos solicitantes y empleadores, una denegación puede significar reiniciar el proceso por completo”, advirtió a Newsweek Adam Klein, exalto funcionario del DHS, quien también alertó sobre posibles “lagunas en la autorización de trabajo o la pérdida del estatus migratorio”.

El propio USCIS justificó la medida señalando que “todos estos tipos de firmas inválidas generan dudas sobre la integridad de la solicitud”, incluyendo riesgos de fraude o falsificación.

Más control y menos garantías

Las nuevas reglas no solo endurecen los requisitos técnicos. También refuerzan el carácter discrecional del proceso de ajuste de estatus, lo que significa que cumplir los requisitos ya no garantiza la aprobación.

Un memorando interno del USCIS instruye a los oficiales a evaluar cada caso de forma individual, considerando múltiples factores más allá de los criterios básicos. Esto introduce un mayor nivel de incertidumbre para los solicitantes.

“La cultura ha cambiado: de un cuerpo de oficiales que intentaba hacer llegar el beneficio adecuado a la persona adecuada, a uno que parece querer centrarse simplemente en no dar beneficios”, afirmó Klein.

Incluso expertos que ven aspectos positivos en la norma advierten riesgos.

Morgan Bailey, exfuncionario del DHS, señaló que “la preocupación no radica en la claridad en sí misma, sino en cómo la agencia utilizará esa autoridad”.

Menos visas disponibles y más espera

El endurecimiento coincide con una fuerte presión sobre el sistema migratorio.

El Boletín de Visados de julio de 2026 confirma que varias categorías ya han alcanzado su límite anual, especialmente en el ámbito laboral.

Por ejemplo, las visas EB-2 para solicitantes de India y las EB-5 sin reserva ya no estarán disponibles hasta el próximo año fiscal.

Esto reduce aún más las oportunidades para quienes buscan residencia permanente a través del empleo.

Además, el USCIS mantiene el uso de la tabla más restrictiva de “Fechas de Acción Final”, lo que limita quién puede avanzar en su solicitud.

Un sistema cada vez más restrictivo

En conjunto, estas medidas reflejan una política más estricta hacia la inmigración legal.

Aunque el gobierno argumenta que busca ordenar el sistema y prevenir irregularidades, el impacto práctico es un proceso más complejo, costoso y arriesgado para los solicitantes.

“Si se le niega el beneficio… no estará en la lista para recibir ese estatus. Los solicitantes tienen que volver al final de la fila”, explicó Klein.

Este escenario afecta especialmente a quienes no cuentan con asesoría legal o recursos suficientes, aumentando el riesgo de cometer errores que ahora pueden resultar fatales para su futuro migratorio.

¿Qué pueden esperar los solicitantes?

Las restricciones actuales se mantendrán al menos hasta el 30 de septiembre, cuando finaliza el año fiscal y se renuevan los cupos de visados.

Hasta entonces, se espera:

- Tiempos de espera más largos.

- Menor disponibilidad de visas.

- Mayor número de denegaciones.

- Revisión más estricta de cada solicitud.

En este nuevo contexto, incluso un error aparentemente menor puede convertirse en un obstáculo insalvable.

La advertencia es clara: solicitar la green card en Estados Unidos ahora exige un nivel de precisión y control documental mucho mayor que en años anteriores.