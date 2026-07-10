¿Casado con un cubano residente en EE.UU.? Esto debes saber de la Ley de Ajuste

Si entraste a Estados Unidos con una visa y tu cónyuge es cubano residente permanente -no ciudadano-, tienes derecho a solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, sin importar tu nacionalidad.

Así lo explicó la abogada de inmigración Liudmila Marcelo en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, donde aclaró un beneficio que muchos desconocen y advirtió sobre los nuevos controles que USCIS aplica a estas parejas.

«Recuerda que cuando usted entra al país, sea del país que sea, con una visa y su esposo o esposa es un cubano residente, no ciudadano de los Estados Unidos, usted puede aplicar también por la Ley de Ajuste Cubano», señaló Marcelo.

El requisito es cumplir un año y un día de presencia física en EE.UU. La abogada subrayó que la Ley de Ajuste Cubano no requiere el primer paso de petición -el formulario I-130-, sino que el proceso es directo mediante el I-485.

Hay una distinción fundamental: si el cónyuge cubano ya obtuvo la ciudadanía estadounidense, esta vía no aplica.

«Si es ciudadano ya no corresponde Ley de Ajuste, pero si usted se casa con una persona que es cubano y aún es residente de los Estados Unidos, no ciudadano, es el mismo derecho: con cubano, al año y un día, usted aplica por la Ley de Ajuste Cubano», precisó Marcelo.

Un cambio importante que la abogada advierte es que USCIS ha comenzado a entrevistar y visitar a estas parejas, algo que antes no ocurría en los casos de Ley de Ajuste Cubano.

«Están visitando también las parejas de cubanos de otras nacionalidades -venezolanos, colombianos, peruano, del país que sea- y están visitando a esa pareja y le están haciendo preguntas del matrimonio en el momento de la Ley de Ajuste Cubano, que antes eso no se hacía», alertó.

Esta política forma parte de la revisión exhaustiva de residencias por matrimonio que USCIS ha intensificado en 2026, que incluye entrevistas separadas a cada cónyuge, visitas domiciliarias sorpresa en horario nocturno y consultas a vecinos y empleadores.

Las preguntas que los oficiales formulan pueden sorprender por su nivel de detalle. Marcelo mencionó que les preguntan «cómo se conocieron, mediante quién se conocieron, quiénes estaban el día que se conocieron, quién es el amigo que los presentó».

También indagan sobre el nombre completo -incluyendo el segundo apellido- de la suegra. «Es que parece una tontería, pero ¿quién se sabe el segundo apellido de la suegra?», comentó la abogada.

Ante el temor de ponerse nervioso durante la entrevista, Marcelo ofrece un mensaje tranquilizador para quienes tienen un matrimonio genuino. Si hay deficiencias en la cita, USCIS generalmente no niega la petición de inmediato: «te mandan una notificación de intento de negarte la petición, entonces te piden una serie de documentos para que estos documentos aborden más las deficiencias que tuviste y te citan para una segunda entrevista».

Esta Notificación de Intención de Negar -conocida como NOID- abre una oportunidad para subsanar errores y presentar pruebas adicionales antes de que se tome una decisión definitiva.

La Ley de Ajuste Cubano está codificada en la Ley Helms-Burton de 1996 y solo puede ser modificada o derogada por el Congreso de EE.UU., no por el presidente. Entre sus ventajas, otorga una Green Card de 10 años -no la tarjeta condicional de dos años del proceso estándar- y no exige demostrar solvencia económica mediante el formulario I-864.

Marcelo fue contundente al resumir su mensaje para las parejas legítimas: «El que de verdad está casado, Tania, no tiene nada que temer, tiene que seguir con su vida normal».