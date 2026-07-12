Ajedrecista Jesús Nogueiras acusa al INDER de negarle un plato de comida: «Es el resultado de no irte de Cuba»

Uno de los grandes maestros del ajedrez en Cuba de todos los tiempos, el excampeón Jesús Nogueiras, vuelve a pasar por una situación extremadamente triste e indignante que muestra el abandono del régimen hacia sus deportistas de élite cuando ya no le sirven.

El pasado viernes 10 de julio, el trebejista villaclareño denunció que está totalmente abandonado, al punto de que el local donde deben garantizarle diariamente el almuerzo y la comida, se la negaron por falta de coordinación entre las instituciones que supuestamente lo atienden.

La denuncia quedó registrada en una entrevista con el creador de contenido Jankiel Itako, publicada en TikTok, donde el Gran Maestro su situación actual.

Según el propio Nogueiras, el INDER le había autorizado consumir en el restaurante La Bodeguita del Medio, en Santa Clara, pero nadie dio seguimiento al acuerdo y el establecimiento decidió no darle más comida.

Nogueiras no ocultó su amargura al recordar que durante sus años de gloria donó voluntariamente 30 mil dólares al gobierno cubano, y que hoy no recibe a cambio ni la garantía de una comida diaria.

«El problema es que aquí todo es igual. Se me autorizó un almuerzo y una comida en un restaurante de aquí que se llama la Bodeguita del Medio. Pero después ellos no le han dado más seguimiento y hoy no tenían comida para darme. No tenían comida para el que más sabe de ajedrez en Cuba y entregó 30 mil dólares», declaró.

«No se ponen de acuerdo los del INDER con los de la Bodeguita y una simple comida me la niegan. Entregué 30 mil dólares voluntariamente y estoy en este pueblo. Es el resultado de no marcharte de Cuba...», lamentó, antes de asegurar: «Nadie se ocupa de ti».

El Gran Maestro fue directo al señalar a los responsables y rechazó de plano que el embargo estadounidense tenga algo que ver con su situación.

«Los del INDER y los del Partido no se ocupan debidamente de las cosas, de su gente, de los que se quedan aquí. (...) Una falta de todo negarte un plato de comida. Un descaro. Esto no es el bloqueo ni ninguna agresión, es el descaro que nosotros hacemos», recalcó.

Nogueiras nació en Remedios, Villa Clara, en 1959 y construyó una trayectoria excepcional.

En 1979, con apenas 19 años, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) le otorgó el título de Gran Maestro, convirtiéndolo entonces en el más joven del mundo en ese momento, antes incluso que Garry Kasparov.

Representó a Cuba en 14 Olimpiadas Mundiales entre 1980 y 2004, defendió el primer tablero en siete de ellas, fue cinco veces campeón nacional y jugó contra nueve campeones del mundo, entre ellos Anatoli Karpov, con quien hizo tablas en una partida de casi cinco horas que luego ambos se sentaron a analizar.

La situación del ajedrecista no es nueva.

En septiembre de 2025, el periodista deportivo Yasel Porto alertó sobre su crítica situación personal y de salud mental, describiendo las imágenes que recibió como «impactantes y alarmantes».

Tras la viralización de esa denuncia, el INDER de Villa Clara salió a defenderse asegurando que sí atiende al ajedrecista, pero la controversia pública no se ha apagado.

El caso de Nogueiras se inscribe en un patrón que se repite con decenas de glorias deportivas cubanas.

El gobierno cubano negó en febrero de 2025 que hubiera deportistas en el abandono, pero los hechos contradicen esa versión: la basquetbolista Margarita Skeet sobrevivía con ayuda de vecinos, el boxeador Mario Kindelán vendió una medalla olímpica para subsistir, y la luchadora Lisset Hechavarría pasó de campeona panamericana a vivir en la calle.

El reclamo de Nogueiras, según resumió el propio Jankiel Itako en el video, no es desmesurado: «Simplemente que lo traten bien por la parte alimenticia».