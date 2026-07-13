Así luce la Capilla de las Siervas de María en Camagüey, expropiada por el régimen en 1961

Un video publicado en Facebook por la página Crónicas de mi Isla II sobre el estado actual de la Capilla de las Siervas de María, en el reparto Garrido de Camagüey, desató una oleada de nostalgia e indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Los comentarios a la publicación mezclan recuerdos de infancia con rabia por lo que muchos describen como un robo del régimen.

El templo fue construido entre 1926 y 1947 con una arquitectura de influencia neogótica y un diseño estructural que sorprendió a ingenieros y arquitectos de la época: empleó losa catalana y una bóveda modernista —la única de ese tipo en el interior del país— con nervios góticos visibles por dentro pero apariencia de azotea plana por fuera.

Su fachada lucía un mural de la Virgen de la Salud en azulejos, y su interior estaba decorado con esgrafiados florales y rejas onduladas de hierro.

La capilla perteneció a la congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos, orden dedicada al cuidado gratuito de enfermos a domicilio y en hospitales, especialmente de noche.

La orden de las Siervas de María en Cuba

Las Siervas de María Ministras de los Enfermos llegaron a Cuba el 8 de marzo de 1875 y combinaron su misión asistencial con una destacada labor educativa.

Su primera escuela funcionó en Santiago de Cuba entre 1876 y 1879, hasta que la epidemia de cólera obligó a las religiosas a concentrarse en la atención sanitaria.

En 1890 asumieron la dirección del Colegio Llaca de Cárdenas, donde durante una década ofrecieron educación a niñas pese a dificultades económicas, conflictos con autoridades eclesiásticas y amenazas de desalojo.

En 1893 fundaron una casa en El Carmelo, La Habana, concebida inicialmente como lugar de descanso, pero convertida en colegio para niños sin acceso a educación. Posteriormente extendieron su presencia a Camagüey, Cienfuegos, Matanzas y Holguín.

En Camagüey, las monjas vivían en el propio edificio del reparto Garrido. En 1961, el régimen intervino el inmueble y expulsó a la congregación, cerrando las seis casas que operaban en toda la isla.

«La iglesia fue intervenida, expropiada por el gobierno. Sus dueñas, las Siervas de María, fueron echadas del país», escribió uno de los comentaristas.

Otro fue más directo: «Con todo respeto, el convento no fue abandonado, ni simplemente dejó de funcionar. Lo arrebataron. La capilla la robó el sistema cuando decidió expulsar a sus dueñas, que se dedican a cuidar enfermos en las noches».

Tras la expropiación, el edificio fue reconvertido en gimnasio de lucha y judo, uso que mantuvo durante décadas y que dejó huella en la memoria de varias generaciones de cubanos.

De capilla católica a gimnasio de deportes de combate

Decenas de comentarios en la publicación recuerdan las sogas que llegaban hasta el techo, los colchones en el suelo y los entrenadores de aquellos años.

«La Capilla, mi lugar de entrenamiento de Lucha con tantos bellos recuerdos y excelentes compañeros y entrenadores», escribió una persona. En 1975, según otro testimonio, el edificio aún se encontraba en buen estado mientras cumplía esa función deportiva.

Sin embargo, hay quienes conservan recuerdos más antiguos. «Fue una iglesia bella. Yo iba a misa con mi papá todos los domingos, sería por el año 1959. Los vitrales eran una maravilla», escribió una usuaria, resumiendo en pocas palabras lo que el templo significó para quienes lo conocieron en su esplendor.

Los testimonios también recogen un episodio que circula entre los vecinos del barrio: el gobierno comunista habría ordenado destruir el mural de la Virgen de la Salud en azulejos de la fachada, pero quienes intentaron hacerlo sufrieron accidentes que impidieron completar la tarea. El mural, según los comentarios, permanece visible hasta hoy.

El deterioro de la capilla no es un caso aislado. El abandono del patrimonio arquitectónico en Camagüey afecta también a otros sitios emblemáticos de la ciudad, y la capilla del reparto Garrido se suma a una lista de ruinas que reflejan décadas de desidia institucional.

La congregación de las Siervas de María regresó a Cuba en la década de 1990, pero la capilla del reparto Garrido permanece en manos del régimen, sin restauración ni uso.

«Está abandonada y en ruina, como casi todo el país», resumió un comentarista con amarga precisión.