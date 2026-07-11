Marco Rubio revela que EE.UU. ofreció ayuda y reconstrucción a Cuba a cambio de reformas

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En el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el secretario de Estado Marco Rubio reveló este sábado que la administración Trump ha ofrecido a Cuba ayuda económica, asistencia para la reconstrucción y una nueva relación bilateral, condicionadas a que el régimen emprenda reformas políticas y económicas reales.

En un comunicado oficial del Departamento de Estado, Rubio afirmó que «el presidente Trump y yo queremos un futuro mejor para Cuba y su pueblo, que tanto ha sufrido», y reconoció que la economía cubana está «en caída libre» mientras los ciudadanos padecen apagones, hambre y privaciones tras décadas de represión y mala gestión.

El secretario de Estado precisó que Washington ha extendido esa oferta de manera concreta: «En esta administración, hemos ofrecido a Cuba ayuda, asistencia con la reconstrucción y la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países, si el régimen acepta realizar reformas políticas y económicas que le den al país una oportunidad de prosperidad».

Sin embargo, Rubio denunció que La Habana ha rechazado sistemáticamente cualquier apertura.

«Lamentablemente, el régimen y sus élites corruptas continúan rechazando cualquier esfuerzo de reforma significativa, priorizando en cambio perpetuar su control total sobre el pueblo cubano y su adhesión dogmática a su fracasada e ideológicamente corrupta ideología marxista», señaló.

El funcionario acusó además a los dirigentes cubanos de robar y esconder en el exterior los pocos recursos que quedan en la isla, mientras culpan a terceros de sus propios fracasos.

Rubio también advirtió que Cuba representa una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense al albergar fuerzas militares, de inteligencia y redes vinculadas al terrorismo de naciones enemigas a menos de 100 millas del territorio de EE.UU.

«Estados Unidos continuará usando todas las herramientas a su disposición para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano, y para impulsar las reformas económicas y políticas que le den a Cuba un futuro mejor», prometió.

Rubio reiteró el llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla.

El secretario de Estado cerró su declaración con una advertencia directa a la cúpula del régimen: «Los líderes de Cuba simplemente deben comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde».

El comunicado llega en un momento de máxima presión de Washington sobre La Habana. En mayo de 2026, EE.UU. ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria distribuidos a través de la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales independientes, sin intermediación del gobierno cubano.

El régimen aceptó formalmente esos fondos el 3 de julio de 2026.

Paralelamente, en junio de 2026, la administración impuso nuevas sanciones contra entidades de GAESA y contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, en respuesta a las 176 reformas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional cubana, que Washington calificó de «señales de humo superficiales».

Cinco años después del 11J, cientos de cubanos permanecen encarcelados por haber salido a las calles aquel día. Según organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J y Prisoners Defenders, Cuba registra entre 1,281 y 1,306 presos políticos, de los cuales al menos 338 están vinculados directamente a las protestas.