Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activa acción urgente por desaparición forzada de Luis Manuel Otero Alcántara

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El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) activó este jueves una Acción Urgente a favor del artista y defensor de derechos humanos Luis Manuel Otero Alcántara, tras una solicitud presentada por Cubalex ante el organismo internacional.

La acción quedó registrada bajo el Expediente AU Núm. 2357/2026 y exige al régimen cubano adoptar medidas inmediatas de búsqueda y protección.

El detonante fue el traslado forzado de Otero Alcántara desde la Prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, ocurrido el martes 7 de julio entre las 17:00 y las 18:00 horas, cuando agentes de la Seguridad del Estado y fuerzas militares lo sacaron del penal sin informar a su familia sobre su destino.

La fecha del traslado resulta especialmente significativa: su condena de cinco años vencía oficialmente este jueves 9 de julio, según había ratificado el Tribunal Supremo Popular de Cuba.

Desde entonces, nadie de su entorno ha podido verlo ni hablar con él. No apareció en su vivienda de El Cerro, ni en el barrio de San Isidro, ni con personas cercanas. Su tía fue informada de que lo llevarían a verla tras el traslado, pero eso nunca ocurrió.

La activista Anamely Ramos logró hablar brevemente con él este jueves, aunque bajo condiciones no especificadas. Sin embargo, la situación sigue siendo de extrema incertidumbre: «Hasta que no tengamos noticias de primera mano, lo damos como desaparecido», declaró la también activista Yanelys Núñez.

El CED fijó el 25 de julio de 2026 como plazo límite para que el Estado cubano rinda un informe oficial.

Las exigencias del organismo de la ONU son concretas: informar de inmediato la localización exacta y el centro de reclusión del artista; garantizar a sus allegados acceso a su situación legal, estado de salud y datos de traslados; permitir comunicación inmediata y visitas de familiares y abogados de su elección; y asegurar que su privación de libertad ocurra únicamente en centros oficialmente reconocidos.

El Comité expresó profunda preocupación al recordar que Otero Alcántara ya fue víctima de desaparición forzada en julio de 2021, episodio que quedó registrado como AU 1208/2021, advirtiendo que el ocultamiento actual viola los estándares internacionales.

Cubalex también presentó un recurso de hábeas corpus argumentando que la detención del artista es ilegal al haber cumplido su condena, pero el régimen no ha ofrecido información oficial al respecto.

El caso ha alcanzado una dimensión internacional sin precedentes. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, exhibió la fotografía de Otero Alcántara el martes 7 de julio en una sesión frente a la delegación cubana, denunciando que su único delito fue ser artista. Amnistía Internacional, que lo declaró preso de conciencia desde el 2 de mayo de 2021, exige su liberación inmediata.

Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 durante las históricas protestas del 11J y condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por cargos de «ultraje a los símbolos de la patria», «desacato» y «desórdenes públicos».

El Tribunal Supremo Popular rechazó el 7 de abril de 2026 los recursos de hábeas corpus que buscaban su liberación anticipada, argumentando que representaba un «peligro social», y también lo excluyó del indulto presidencial de ese mes.

Analistas y activistas han advertido que el régimen podría enviarlo directamente al exilio forzado mediante una operación exprés al Aeropuerto José Martí de La Habana, aunque su paradero sigue siendo desconocido mientras el mundo aguarda una respuesta del Estado cubano antes del plazo fijado por la ONU.