¿Cómo afectan las nuevas sanciones de EE. UU. a las empresas del régimen cubano?

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Las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos amplían la presión económica y financiera sobre el régimen cubano.

El comunicado oficial incluye diez entidades vinculadas tanto al aparato represivo como a sectores estratégicos de la economía. Aunque el anuncio tiene un fuerte componente político, sus efectos prácticos pueden dificultar las operaciones internacionales de los organismos sancionados y aumentar los riesgos para empresas y bancos extranjeros que mantengan relaciones con ellos.

Las entidades designadas son:

Milicias de Tropas Territoriales (MTT).

Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.).

Brigadas de Respuesta Rápida.

ENETEC S.A.

COREYDAN S.A.

Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX).

Organización Superior de Dirección Empresarial CAUDAL S.A.

Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).

Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR).

Según el comunicado, las principales implicaciones de estas sanciones son:

Congelación de activos: todos los bienes e intereses patrimoniales de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan congelados.

todos los bienes e intereses patrimoniales de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan congelados. Extensión del bloqueo a empresas vinculadas: también quedan bloqueadas las empresas que pertenezcan en un 50% o más a una o varias de las entidades sancionadas.

también quedan bloqueadas las empresas que pertenezcan en un 50% o más a una o varias de las entidades sancionadas. Prohibición de transacciones: ciudadanos, empresas e instituciones estadounidenses no podrán realizar operaciones económicas o financieras con las entidades designadas, salvo autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

ciudadanos, empresas e instituciones estadounidenses no podrán realizar operaciones económicas o financieras con las entidades designadas, salvo autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Riesgo para terceros: empresas, bancos e instituciones financieras extranjeras que hagan negocios con estas entidades pueden exponerse a sanciones estadounidenses, especialmente si operan en sectores como energía, transporte marítimo, servicios financieros o seguridad.

empresas, bancos e instituciones financieras extranjeras que hagan negocios con estas entidades pueden exponerse a sanciones estadounidenses, especialmente si operan en sectores como energía, transporte marítimo, servicios financieros o seguridad. Mayor aislamiento financiero: la inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) suele dificultar el acceso a bancos, aseguradoras, proveedores y socios comerciales internacionales, incluso fuera de Estados Unidos.

En la práctica, estas medidas podrían complicar el acceso de empresas estatales cubanas a financiamiento, seguros, servicios bancarios y contratos con proveedores internacionales.

El impacto dependerá también de la respuesta de bancos, compañías y gobiernos extranjeros, muchos de los cuales optan por evitar cualquier relación con entidades sancionadas para reducir riesgos legales y financieros.

El Departamento de Estado sostiene que el objetivo de estas sanciones es limitar las fuentes de financiación del régimen cubano y afectar las estructuras que, según Washington, sostienen la represión y las actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta nueva ronda de sanciones forma parte de una ofensiva que arrancó con la firma de la Orden Ejecutiva 14404, el 1 de mayo de 2026. En ese momento el presidente Donald Trump amplió el marco legal para presionar a sectores estratégicos cubanos y empresas extranjeras que operen con entidades designadas.