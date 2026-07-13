EE.UU. lleva a Panamá la presión contra el régimen cubano: Advierte a bancos y empresas sobre sanciones

Vídeos relacionados:
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sostuvo este lunes una reunión con Samuel Parker, subsecretario adjunto para Financiamiento de Amenazas y Sanciones del Departamento de Estado, para reforzar la coordinación con las autoridades panameñas y advertir sobre los riesgos de facilitar operaciones financieras vinculadas al régimen cubano.
Tras el encuentro, Cabrera lanzó un mensaje dirigido a bancos y empresas de la región.
«Los bancos y las empresas extranjeras deben estar conscientes de los riesgos que implica facilitar la evasión de sanciones», escribió el diplomático en su cuenta de X.
Cabrera añadió que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, «la seguridad económica es seguridad nacional» y explicó que las nuevas sanciones buscan «cortar los flujos ilícitos de dinero que ayudan a financiar la represión del régimen».
La visita de Parker forma parte de la estrategia con la que Washington ha incrementado la presión sobre el Gobierno cubano durante 2026, combinando nuevas sanciones económicas con gestiones diplomáticas dirigidas a países considerados estratégicos para el sistema financiero regional.
Panamá, un punto clave en la estrategia de Washington
La reunión adquiere especial relevancia porque Panamá ha sido históricamente una jurisdicción utilizada por empresas vinculadas al aparato económico y militar cubano para desarrollar operaciones internacionales.
Entre los casos más conocidos figuran FINCIMEX (Financiera Cimex S.A.), establecida en Panamá desde 1984, y Kave Coffee S.A., operadora de la marca Cubita, ambas incorporadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a su lista de entidades sancionadas en noviembre de 2020.
La administración Trump considera que impedir el uso de terceros países para eludir las sanciones es un componente esencial de su política hacia Cuba.
Sanciones con alcance internacional
El principal instrumento de esa estrategia es la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las restricciones contra entidades controladas por el conglomerado militar GAESA e incorporó la posibilidad de aplicar sanciones secundarias.
Bajo ese mecanismo, bancos, empresas o personas extranjeras que realicen determinadas transacciones con entidades bloqueadas pueden quedar expuestos a restricciones por parte de Estados Unidos, incluido el acceso al sistema financiero estadounidense.
El plazo fijado por Washington para que compañías extranjeras cesaran operaciones con GAESA venció el 5 de junio, tras lo cual la administración estadounidense ha intensificado sus contactos con gobiernos y socios internacionales para advertir sobre las consecuencias de mantener relaciones comerciales con entidades sancionadas.
En ese contexto, el 23 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que «cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma», después de anunciar nuevas medidas contra el Banco Financiero Internacional (BFI) y RAFIN S.A.
En los últimos meses, varias empresas extranjeras han anunciado cambios en sus operaciones relacionadas con Cuba, mientras otras revisan sus vínculos comerciales con entidades incluidas en la lista de sanciones estadounidenses.
La reunión celebrada este lunes en Ciudad de Panamá representa un nuevo paso en la estrategia diplomática de Washington para reforzar el cumplimiento de esas medidas desde uno de los principales centros financieros y logísticos de América Latina.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo de las nuevas sanciones de EE.UU. contra el régimen cubano?
Las nuevas sanciones buscan cortar los flujos ilícitos de dinero que ayudan a financiar la represión del régimen cubano. Estas medidas están diseñadas para aumentar la presión económica sobre el gobierno cubano y limitar sus fuentes de financiación. Además, buscan impedir que terceros países faciliten operaciones financieras que eludan las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Publicidad
¿Qué implica la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump?
La Orden Ejecutiva 14404 amplía las restricciones contra entidades controladas por el conglomerado militar GAESA e incorpora la posibilidad de aplicar sanciones secundarias. Esto significa que bancos, empresas o personas extranjeras que realicen transacciones con entidades bloqueadas pueden quedar expuestos a restricciones por parte de EE.UU., incluyendo el acceso al sistema financiero estadounidense.
Publicidad
¿Cómo afectan estas sanciones a las empresas extranjeras que operan en Cuba?
Las empresas extranjeras que mantengan relaciones con entidades sancionadas podrían enfrentar sanciones secundarias. Esto incluye la posibilidad de perder el acceso al sistema financiero estadounidense. Además, muchas empresas están reevaluando sus operaciones en Cuba para evitar riesgos legales y financieros asociados con estas sanciones.
Publicidad
¿Por qué es Panamá un punto clave en la estrategia de sanciones de EE.UU.?
Panamá es históricamente una jurisdicción utilizada por empresas vinculadas al régimen cubano para desarrollar operaciones internacionales. Debido a su importancia como centro financiero y logístico en América Latina, EE.UU. está intensificando su coordinación con las autoridades panameñas para asegurar el cumplimiento de las sanciones y evitar que se utilice el país como un canal para eludir las restricciones.
Publicidad
¿Qué sectores de la economía cubana están más afectados por las sanciones?
Las sanciones afectan principalmente a sectores estratégicos como la energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad. Estos sectores son cruciales para el funcionamiento del régimen cubano, y las sanciones buscan limitar su capacidad de operar internacionalmente y acceder a recursos financieros.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.