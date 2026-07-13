EE.UU. sanciona a GEMAR, la empresa estatal que asumió el control de la Terminal de Contenedores del Mariel

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El Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), matriz de Coral Marítima S.A., la empresa que asumió recientemente el control de la Terminal de Contenedores Mariel, fue incorporado este lunes a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La designación forma parte de una nueva ronda de sanciones contra diez entidades cubanas, anunciada por Washington en el marco del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

La medida llega apenas dos semanas después de que el régimen cubano reorganizara la administración de la principal terminal portuaria del país. El cambio se produjo tras las sanciones impuestas el 23 de junio a Almacenes Universales S.A. (AUSA), subsidiaria de GAESA que hasta entonces operaba la terminal en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

La transferencia se oficializó el 1 de julio, cuando Coral Marítima S.A., empresa adscrita a GEMAR, pasó a controlar la instalación mediante su filial Terminales Portuarias CORAL S.A.

La operación fue comunicada a los clientes el 25 de junio en una carta firmada por Yamile Barrios San Martín, directora comercial de TC Mariel.

«La compañía Terminal de Contenedores Mariel S.A. vendió su patrimonio a la sociedad mercantil cubana Coral Marítima S.A., entidad que constituyó la Filial Terminales Portuarias CORAL S.A., para encargarse en lo adelante del negocio que se llevaba a cabo por TC Mariel», señala el documento.

El cambio de operador fue interpretado por varios analistas como un intento de mantener en funcionamiento la terminal tras las sanciones contra AUSA.

El economista Miguel Alejandro Hayes sostuvo entonces que el régimen podría desmantelar formalmente determinadas estructuras empresariales para sustituirlas por otras que continúen desempeñando las mismas funciones. La inclusión de GEMAR en la lista de la OFAC alcanza ahora a la empresa estatal que quedó al frente de la terminal.

En la información difundida por el Departamento de Estado, GEMAR es descrita como «una entidad estatal cubana con una fuerte presencia en el sector marítimo de Cuba», sancionada por ser propiedad o estar bajo el control del Gobierno cubano.

La filial que administra la Terminal de Contenedores Mariel opera la principal infraestructura logística del país, por donde transita alrededor del 85 % de las importaciones cubanas.

Nueva ronda de sanciones

Además de GEMAR, Estados Unidos sancionó este lunes al Ministerio de Turismo (MINTUR), el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), la OSDE Caudal S.A., las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

La lista también incluye a ANTEX S.A., empresa vinculada a GAESA que, según el Departamento de Estado, participa en la gestión de «la exportación de mano de obra forzada cubana a Angola».

Completan las nuevas designaciones las compañías energéticas COREYDAN S.A. y ENETEC S.A., señaladas por operar en la importación y exportación de combustibles, un sector considerado estratégico para la economía cubana.

Las sanciones fueron adoptadas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026. Desde entonces, Washington ha ampliado progresivamente las restricciones contra entidades vinculadas al aparato económico y de seguridad del régimen, entre ellas GAESA, el MININT, el MINFAR, CUPET y el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Al anunciar esta nueva ronda de medidas, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró la posición de la administración estadounidense: «Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano y para impulsar las reformas económicas y políticas que permitan a Cuba un futuro mejor».