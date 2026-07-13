«¿Me castigan por amar?»: El inesperado desahogo de una locutora oficialista cubana

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Una locutora de Radio 26, la emisora oficial de la provincia de Matanzas, publicó un inusual mensaje en redes sociales en el que confesó sentirse vencida por la crisis que vive Cuba y admitió que, por primera vez, se pregunta si fue un error no haber emigrado cuando tuvo la oportunidad.

La reflexión de Iris Castro Gutiérrez, conductora del programa Frecuencia Abierta, se difundió el sábado en Facebook, pocas horas después del cuarto colapso total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en lo que va de 2026, y ha llamado la atención por provenir de una profesional que trabaja en uno de los medios de comunicación del Estado.

«Desanimada, con lágrimas en los ojos, pensé y repensé: caramba, ¿por qué tantos castigos? ¿Cuál fue el delito que cometí? ¿Ése, el de no haberme ido en aquel entonces? ¿Me castigan por amar? ¿Por no haber renunciado a los míos y a lo mío?», escribió.

En su publicación, la locutora describió una escena cotidiana para millones de cubanos.

Aprovechó un breve regreso de la electricidad para cocinar arroz y recargar el ventilador portátil, la lámpara solar y la linterna de emergencia. Después salió de casa con dos objetivos: conseguir el medicamento que necesita para controlar la presión arterial y hacerse la manicura.

No logró ninguna de las dos cosas.

El medicamento no estaba disponible en el establecimiento donde pensaba comprarlo y los salones de belleza que visitó solo aceptaban efectivo, una forma de pago cada vez más difícil de conseguir en la isla.

«Sales a "resolver" tus necesidades e intereses y regresas a casa, diciéndolo en buen cubano, con el moco caído», relató.

Al volver a su apartamento, el apagón había regresado.

La parte más llamativa del texto llegó cuando recordó que durante el Período Especial tuvo la posibilidad de abandonar Cuba, pero decidió quedarse.

«Volví a los años 90, época en que pude haberme ido de mi país; tenía todas las posibilidades, pero me ataban fuertes lazos que me lo prohibieron: el amor casi obsesivo por mi familia, el gusto y el enamoramiento por la profesión que ejerzo desde jovencita, y mis sentimientos patrios», escribió.

Más de tres décadas después, reconoce que contempla aquella decisión desde otra perspectiva.

«Sin dudas, nunca como ahora... vivimos hoy como jamás hubiéramos imaginado y mucho menos deseado», añadió.

Captura de Facebook/Iris Castro Gutierrez

Una voz del sistema que rompe el relato oficial

El mensaje adquiere especial relevancia por el cargo que ocupa Castro.

Radio 26 forma parte del sistema nacional de medios estatales, que mantiene la línea oficial del Gobierno y atribuye la crisis económica y energética principalmente al embargo estadounidense.

En ese contexto, resulta poco habitual que una figura vinculada a la prensa oficial exprese públicamente un nivel de frustración que la lleve a cuestionarse si debió emigrar cuando tuvo la oportunidad.

Su publicación coincidió además con una de las semanas más difíciles para el sistema eléctrico cubano. El viernes, el país sufrió el cuarto apagón nacional de 2026, mientras Matanzas acumulaba hasta 87 horas consecutivas sin servicio eléctrico en varios municipios.

La crisis también golpea el acceso a los medicamentos. Datos oficiales indican que en Cuba solo está disponible alrededor del 30 % del cuadro básico de fármacos, una escasez que afecta diariamente a pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión.

El testimonio de Iris Castro se suma así a las crecientes muestras de descontento que emergen incluso desde espacios tradicionalmente identificados con el discurso oficial, en un momento en que la prolongada crisis económica, los apagones y la falta de productos esenciales siguen deteriorando las condiciones de vida de la población cubana.