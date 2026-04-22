La agonía de no encontrar los medicamentos en Cuba

La creadora de contenido Sisi Aguilera publicó este martes un video en Facebook en el que denuncia la agonía silenciosa que viven miles de cubanos al no poder encontrar los medicamentos que necesitan para sobrevivir.

"Quiero alzar mi voz por muchas personas en Cuba que viven una agonía muy silenciosa: la necesidad de un medicamento del que depende su vida", afirmó.

Mencionó a quienes viven con una enfermedad como la diabetes y no tienen insulina para ponerse, "simplemente mueres", subrayó.

Asimismo, dijo que muchos de estos medicamentos que no pueden encontrarse en las farmacias pueden comprarse en el mercado negro, a precios exageradamente altos.

Ante esa realidad cuestionó: "Existen o no existen los medicamentos en el país?". Y aseguró que muchas familias viven entre la dura decisión de adquirir uno de estos medicamentos o alimentar a su familia.

En Cuba, la escasez de medicamentos se ha convertido en una de las crisis más graves que enfrenta la población, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas.

El colapso del sistema de salud, agravado por la mala gestión estatal, la falta de producción nacional y la ausencia de importaciones suficientes, ha provocado que fármacos básicos desaparezcan de las farmacias.

Ante este escenario, el mercado negro se ha consolidado como única alternativa, con precios inalcanzables para la mayoría, obligando a miles de familias a elegir entre comprar medicinas o cubrir necesidades esenciales como la alimentación.

Organizaciones independientes y ciudadanos han denunciado de forma reiterada esta situación, que impacta directamente en la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes.