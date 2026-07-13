"No puedo hablar mal de un cubano": El emotivo relato de una migrante latina que conmueve en redes

«Cómetelo tú, que estás embarazada». Con esa frase, tres migrantes cubanos renunciaron a la poca comida que llevaban durante su travesía hacia Estados Unidos para alimentar a una mujer embarazada que apenas conocían. Años después, ella decidió contar la historia en redes sociales y su testimonio ha conmovido a miles de personas.

El relato fue publicado en Instagram por la usuaria @aky_joy_, una migrante latinoamericana que recordó cómo, mientras viajaba con cuatro meses de embarazo, coincidió con tres cubanos que también abandonaban la isla en busca de un futuro mejor.

Llevaban casi dos días sin comer.

Aun así, los hombres compartieron con ella todo lo que tenían: un poco de maní, unas galletas y un jugo de naranja del que apenas quedaban «tres o cuatro dedos».

«Cómetelo tú, que tú estás embarazada», recuerda que le repetían una y otra vez.

Aunque intentó repartir los alimentos entre todos, ellos insistían en que fuera ella quien los consumiera, sin saber cuánto tiempo más tendrían que caminar ni cuándo volverían a encontrar comida.

"Ellos durmieron sentados"

La solidaridad no terminó ahí.

Cuando llegó el momento de descansar, los tres cubanos improvisaron una cama con sus mochilas para que pudiera estirar las piernas.

«Acuéstate para que estires las piernas, porque tú sabes... la barriga», le dijeron.

Ellos pasaron la noche sentados mientras ella descansaba.

«(A) Ellos no les importaba que se iban a quedar sin nada y no sabíamos cuántos días podían pasar», recuerda emocionada.

La mujer asegura que aquella experiencia cambió para siempre su manera de ver a los migrantes cubanos.

«Por eso yo soy una persona muy agradecida. Yo no me puedo sentar con otra persona a hablar mal de un cubano ni de un venezolano», afirma.

En el video también responde a los estereotipos que, según ella, pesan sobre los cubanos.

«Del cubano pueden decir lo que sea, que es altanero. Pero son muy solidarios. Si tú estás pasando un mal momento y en su casa viven diez personas, en un cortecito, te van a decir: "Ven para acá, que aquí cabemos todos". Eso tiene el cubano».

La migrante aprovechó además para defender a quienes envían ayuda humanitaria a sus familiares en la isla.

«¿Cómo no le van a mandar comida a esa gente en Cuba? Claro, no eres tú el que está pasando hambre», expresó.

Su mensaje concluye con un llamado a mirar más allá de las nacionalidades.

«No importa de dónde seas. No importa si soy cubana, si soy venezolana. Lo que importa es tener empatía. ¿Cómo no te va a doler el hambre de una persona? Tienes que ser alguien muy malo».

El video acumula más de 22,000 "me gusta" y cerca de 1,300 comentarios, muchos de ellos escritos por cubanos que se sintieron identificados con la historia.

El comentario con mayor respaldo resume el sentimiento de numerosos usuarios:

«El cubano no comparte lo que le sobra. Comparte lo único que tiene».

Otros internautas compartieron experiencias similares. Un cubano contó que durante su propio recorrido hacia Estados Unidos entregó parte de sus medicamentos, su ropa y su comida a un padre que viajaba con un hijo enfermo.

«El cubano es el ser más generoso y solidario que existe», escribió.

También una usuaria venezolana afirmó que «el cubano ha sido la nacionalidad más solidaria que me ha tocado conocer. De verdad son muy genuinos a la hora de sentir por los demás».

El testimonio llega en un contexto marcado por el éxodo masivo desde la isla. Desde 2021, más de un millón de cubanos han emigrado, mientras la escasez de alimentos continúa agravándose. Según el Food Monitor Program, una de cada tres familias cubanas sufrió inseguridad alimentaria durante 2025, una realidad que ayuda a dimensionar el valor del gesto de aquellos tres hombres que, teniendo casi nada, decidieron compartirlo con una desconocida.