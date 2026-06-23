Éxodo sin freno: cubanos superan a venezolanos y lideran las solicitudes de asilo en Brasil

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En 2025, los cubanos desplazaron por primera vez en una década a los venezolanos y se convirtieron en la principal nacionalidad solicitante de refugio en Brasil, una tendencia que se ha afianzado en 2026 y evidencia que —lejos de menguar— el éxodo migratorio desde la isla sigue indetenible y marca cifras récord en la riesgosa travesía para llegar al país sudamericano, sobre todo desde que el gobierno de Estados Unidos endureció sus políticas contra la inmigración ilegal.

Estadísticas recopiladas por el Observatorio de las Migraciones Internacionales (OBMigra) en colaboración con el Ministerio de Justicia de Brasil, y que han difundido medios de prensa internacionales y locales, indican que de las 75,599 solicitudes de refugio registradas en Brasil durante 2025, 41,919 correspondieron a cubanos, lo que representa el 55.4 % del total. Los venezolanos pasaron a un segundo lugar con 21,233 peticiones (28,1%), seguidos de los colombianos con 1,432.

Captura de pantalla/OBMigra

El salto es contundente: en 2024, los cubanos habían presentado 22,288 solicitudes, lo que significa que en un solo año el número casi se duplicó, con un crecimiento del 88.1 %.

La tendencia no se detiene en 2026. Entre enero y abril de este año, 13,414 cubanos solicitaron refugio en Brasil, representando el 58 % de todas las peticiones del período, según OBMigra.

El estado de Roraima, en el norte del país, concentra el mayor volumen de llegadas. En el primer cuatrimestre de 2026, más de 7,600 solicitudes cubanas se registraron desde esa región fronteriza, que se ha convertido en el principal punto de entrada irregular.

La ruta más utilizada por los migrantes cubanos para llegar a Brasil parte de La Habana en avión hacia Georgetown, capital de Guyana —único país de la región que no exige visa a los ciudadanos de la isla—. Luego continúan por tierra hasta Lethem en la frontera, desde donde coyotes los cruzan en barca por el río Tacutu hacia el estado de Roraima; prosiguen la travesía por carretera rumbo a su capital, Boa Vista, o hacia otras localidades del sur, donde solicitan asilo para permanecer en el país.

Los migrantes pagan a redes de traficantes entre 300 y 2,800 dólares para completar el trayecto, a través de rutas irregulares y peligrosas, según recientes reportes de la prensa brasileña. Sin embargo, una información de BBC News Brasil citada por O Globo reveló que «a muchos cubanos se les hace creer que deben realizar este viaje a través de traficantes ilegales, pagando cantidades que superan los 10,000 dólares (51,400 reales) desde el momento en que salen de Cuba».

A esto se le suma que, durante el trayecto, los migrantes enfrentan situaciones de riesgo, condiciones de transporte inhumanas e inseguras, falta de alimentos y medicamentos, endeudamiento y explotación.

Según la ley brasileña, los extranjeros que lleguen al país pueden solicitar el estatus de refugiados ante «cualquier autoridad de inmigración en la frontera», por lo que se infiere que, los migrantes, incluidos los cubanos, no tendrían que recurrir a redes de tráfico de personas y cruces ilegales para ingresar a territorio brasileño.

Ante el creciente flujo irregular las autoridades brasileñas han respondido con operativos permanentes en su frontera septentrional. La Policía Federal de Carreteras lanzó la Operación Conexão Norte para desmantelar las redes de contrabando de migrantes. Entre el 8 y el 14 de junio rescató a 189 migrantes cubanos y arrestó a siete presuntos traficantes en Roraima.

Detrás del éxodo de los cubanos hay dos elementos detonantes: el colapso interno de Cuba y el cierre de la ruta hacia Estados Unidos.

La economía cubana se contrajo alrededor del 5 % en 2025, con una pérdida acumulada de más del 15 % desde 2020. Los apagones crónicos, la escasez de alimentos y medicamentos, la inflación galopante y las acciones represivas contra la sociedad civil han empujado a miles de familias a buscar salida a través de la emigración.

Al mismo tiempo, la administración Trump redujo los encuentros irregulares de cubanos en la frontera estadounidense en un 99 %, lo que derivó en que el flujo migratorio se redirigiera hacia América del Sur. Brasil, que permite solicitar refugio en frontera sin exigir visa, se convirtió en la alternativa más accesible.

No obstante, llegar a Brasil no garantiza el estatus legal de refugiado. El Comité Nacional para los Refugiados (Conare) aprobó apenas dos solicitudes de cubanos entre enero y junio de 2025, rechazó nueve y archivó casi 11,000 expedientes. En el primer cuatrimestre de 2026, ningún cubano obtuvo reconocimiento formal de la condición de refugiado, y el proceso puede extenderse por más de cinco años.

«Lo determinante para recibir el refugio es demostrar con pruebas verificables que se sufrió o se podría sufrir persecución», explicó Alexei Padilla Herrera, consultor migratorio y profesor en Diáspora Consultoría, radicado en Brasil.

Brasil acoge actualmente a unos 84,000 cubanos, según el Ministerio de Justicia, una cifra que seguirá creciendo mientras el régimen cubano no ofrezca a la población de la isla condiciones mínimas de vida y garantice los derechos humanos.