¿Ciudad fantasma? Gibara exhibe playas vacías, negocios desiertos y una economía paralizada

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Un reciente recorrido por la ciudad costera de Gibara, la histórica Villa Blanca de los Cangrejos en la provincia de Holguín, la muestra convertida en una ciudad silenciosa, con calles desiertas, negocios cerrados y playas vacías en plena temporada de verano.

El video publicado en el canal Leo's Travel en YouTube describe lo que su protagonista califica de "el silencio casi perpetuo" de una ciudad que "parece como si estuviese en algún tipo de toque de queda".

A pesar de que había fluido eléctrico en el momento del recorrido, la actividad era prácticamente nula: ni en el parque Central, ni en la orilla del mar, ni en los locales gastronómicos con vistas a la bahía -cerrados en su mayoría- se veía movimiento.

"Uno mismo viene acá y se topa que los lugares más lindos, los lugares con la vista al mar están cerrados. Y eso es mundialmente un lugar con vista al mar es más caro de visitar que uno que se ha visto ciudad", señaló el creador de contenido, calificando la situación de "una lástima de verdad".

La crisis energética es el factor más inmediato. Según una carta abierta que una vecina de Gibara dirigió a las autoridades locales el 7 de julio, los cortes han llegado a superar las 56 horas consecutivas sin electricidad.

"Más de 20 horas sin corriente eléctrica se han vuelto norma", escribió la autora, quien también denunció más de 20 días sin agua en las tuberías, salarios de mayo aún impagos al 6 de julio, colapso bancario y encarecimiento brutal de los alimentos. Un tanque de agua llegó a costar 3,000 pesos en el mercado especulador.

Los comentarios de cubanos al video confirman que el vaciamiento es un fenómeno reciente y acelerado. "Gibara nunca fue una ciudad fantasma, la calle real siempre estuvo repleta de personas. Fantasma es de unos dos años para acá, cuando todo el que tuvo dinero y ganas agarró para otros países, jamás hubo tanta desesperanza, tanta agonía ni tanta miseria con falta de todo como ahora", escribió un seguidor.

Otra persona que visitó la ciudad el año pasado coincidió: "Las calles se veían muy solas, tristes. Nunca tienen corriente y agua bien poca. Allí tengo familia y me lo han dicho así".

Un comentario apunta además a la ironía del momento: "Ahora por el Festival de Cine Pobre pondrán la corriente para dar otra impresión al mundo".

La vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre, prevista del 14 al 18 de julio, fue aplazada desde su fecha habitual de abril precisamente por la crisis energética.

La organización debió implementar baterías propias y proyecciones al aire libre para garantizar las funciones, en un contraste que los propios residentes señalan como una puesta en escena.

"Qué sería de esta ciudad, qué sería de este pueblo, de esta villa con un poquito más de economía, con un poquito más de desarrollo, con las mismas ideas de los propios cubanos que tenemos tan buenas ideas para poder hacer progresar y poder darle una mejor vida a esta ciudad", reflexionó el narrador del video al concluir su recorrido.

El deterioro de Gibara se enmarca en un patrón de abandono que afecta a toda la provincia. La antigua estación ferroviaria Holguín-Gibara, en la ciudad de Holguín e inaugurada en 1893, es hoy un vertedero con paredes húmedas y ventanas sin cristales.

El único paso subterráneo de tren de Cuba, ubicado en Gibara, está abandonado sin trenes en funcionamiento. Escombros dejados por huracanes permanecen sin reparar en varios puntos de la ciudad.

Todo esto contrasta con la historia de una ciudad que fue uno de los puertos más dinámicos del oriente cubano en el siglo XIX, con arquitectura neoclásica, influencia cosmopolita y el segundo sistema de murallas más extenso de Cuba, después de La Habana, lo que le valió el apodo de "España Chiquita", y cuyo Centro Histórico Urbano fue declarado Monumento Nacional.