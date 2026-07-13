El auge de los supermercados hispanos en Florida acerca a los cubanos los sabores de casa

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El aroma del café cubano recién colado, los pastelitos de guayaba, el pan crujiente y la yuca fresca ya no son un lujo reservado para un viaje a Miami. En el sur de Florida, cada vez más cubanos encuentran esos sabores a pocos minutos de casa gracias al auge de los supermercados hispanos, que se han convertido en auténticos puntos de encuentro para la comunidad inmigrante.

El fenómeno es especialmente visible en Palm Beach County, donde cadenas como Presidente Supermarkets, El Bodegón, Tapatía y Bravo Supermarkets suman cerca de 30 establecimientos, una presencia que ya rivaliza con la de Publix, la mayor cadena de supermercados de Florida, en esa zona, informó The Palm Beach Post.

Muchos de estos negocios ocupan antiguos locales de Winn-Dixie y Bealls en ciudades como West Palm Beach, Greenacres y Lake Worth Beach, transformando espacios comerciales vacíos en mercados donde los clientes encuentran productos de Cuba, Colombia, Perú, México, Venezuela, Haití y otros países latinoamericanos.

Mucho más que hacer la compra

El éxito de estos supermercados no radica únicamente en su oferta de alimentos.

Al cruzar la puerta, el olor del sofrito y del café recién preparado recibe a los clientes. Las carnicerías cortan la carne según la receta que cada familia desea preparar; las panaderías ofrecen dulces tradicionales; las cafeterías sirven almuerzos completos desde 9.99 dólares y algunos locales incluso cuentan con floristerías, agencias para enviar remesas o servicios de paquetería al extranjero.

Para muchos inmigrantes, la visita representa un reencuentro con los sabores y las costumbres que dejaron atrás.

«Un supermercado latino es más que un ancla comercial. Es el corazón del vecindario. Es un lugar de encuentro para la comunidad», explicó Suzanne Hollander, profesora de la Universidad Internacional de Florida (FIU), quien ha estudiado durante años este tipo de establecimientos en América Latina y Estados Unidos.

Un pedazo de Cuba en Florida

Para la comunidad cubana, la más numerosa del estado con alrededor de 1.8 millones de residentes, estos comercios tienen un significado especial.

Presidente Supermarkets, fundada en 1990 por el empresario cubanoamericano Omar Rodríguez, nació precisamente con la idea de ofrecer a los inmigrantes los productos que extrañaban de sus países de origen.

Actualmente opera más de 50 tiendas entre Miami y Orlando, nueve de ellas en Palm Beach County.

Ariel Martínez, ejecutivo de la compañía y nacido en Cuba, considera que estos mercados ayudan a preservar la identidad cultural de las familias.

«Cuando migramos, queremos sentirnos orgullosos de quienes somos. Buscamos los productos y servicios con los que crecimos en nuestro país», afirmó.

Según Martínez, muchos padres aprovechan además estos espacios para transmitir sus tradiciones a sus hijos nacidos en Estados Unidos.

«Vemos cómo los padres sienten nostalgia por lo que vivieron en su país. Vienen a Presidente y pueden enseñarles esas tradiciones a sus hijos y a las nuevas generaciones», señaló.

Tiendas que cambian según el barrio

Otra de las claves del crecimiento de estas cadenas es su capacidad para adaptarse a cada comunidad.

El inventario cambia según el perfil de los vecinos: quesos venezolanos, pescado jamaicano, especias haitianas o nopales mexicanos ocupan más espacio dependiendo de la composición demográfica de cada zona.

«No es una experiencia corporativa. Es una experiencia comunitaria», resumió Hollander.

El auge de estos supermercados acompaña el crecimiento de la población hispana en Palm Beach County, donde los latinos representan ya una cuarta parte de los habitantes y constituyen el grupo demográfico de mayor expansión.

Ese crecimiento también tiene un fuerte impacto económico. Entre 2018 y 2023, los latinos aportaron más de 396,000 millones de dólares a la economía de Florida, equivalente a cerca del 30 % del crecimiento económico del estado durante ese período.

Aunque el aumento de los precios del mercado inmobiliario representa el principal reto para seguir abriendo tiendas, empresarios del sector consideran que aún existen oportunidades para ocupar los espacios que han dejado vacantes antiguas cadenas comerciales.

«La población de Florida no deja de crecer», afirmó Jesús Gamarra, cofundador de Tapatía Supermarkets. «Esperamos seguir creciendo para llevar esa calidez latina a más comunidades de Palm Beach County».