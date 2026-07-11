Cubanos en Miami protestan frente a agencia de envíos Cubamax en el quinto aniversario del 11J

Decenas de miembros del exilio cubano se congregaron este sábado frente a las instalaciones de Cubamax Travel en Hialeah, Florida, para protestar contra la empresa en el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.

La manifestación, convocada por el activista Ariel Góngora y el grupo Exilio Unido Ya, fue transmitida en vivo por Facebook desde primera hora de la mañana, con participantes de distintas edades, incluyendo adultos mayores y un joven de 14 años que, según Góngora, lleva cuatro años asistiendo a estas protestas.

Los manifestantes portaron carteles con las consignas «#SOS Presos Políticos» y «Cuba Exige Libertad», además de pancartas que señalaban directamente a Giraldo Acosta, vicepresidente de Cubamax, como «cómplice de la dictadura».

Góngora fue categórico al describir a la empresa: «Los dueños de Cubamax, Carlos Trujillo y Giraldo Acosta, son testaferros de la dictadura de los Castros», escribió en una publicación en Facebook durante la jornada.

En su transmisión en vivo añadió: «Estos son los principales cómplices de la dictadura. Son los que mantienen los represores, son los que mantienen a esa cúpula en el poder, viviendo como reyes».

Captura de Facebook

La activista Iliana Curra Lussón también participó y documentó el acto, describiéndolo como «pacífico pero enérgico». «Estamos aquí como siempre confrontando al comunismo, confrontando a los castristas y confrontando a los aliados y cómplices del terrorismo en Cuba», declaró al inicio de la protesta.

Durante la manifestación, Cubamax colocó música de reggaetón a alto volumen, lo que los protestantes interpretaron como una táctica deliberada para ahogar sus consignas.

«Hoy no tienen vergüenza, un día como hoy poniendo música de reggaetón cuando nosotros estamos aquí», señaló Góngora.

La Policía de Hialeah estuvo presente en el lugar durante toda la jornada, sin que se reportaran incidentes.

Las acusaciones contra Cubamax no son nuevas. Según una publicación de Diario de Cuba, el Banco Central de Cuba autorizó formalmente a Cubamax Travel Inc. a operar como gestora de remesas bajo supervisión del regulador cubano. Además, durante la pandemia de COVID-19, el régimen le concedió permisos especiales de vuelo cuando los aeropuertos estaban cerrados.

En junio de 2024, el municipio de Hialeah aprobó una resolución para impedir beneficios a negocios vinculados al régimen, en parte motivada por una solicitud de Cubamax para expandir sus locales.

La empresa rechaza categóricamente todos estos señalamientos, afirmando ser una compañía privada que «acorta distancias» con la comunidad cubana.

Captura de Facebook

El quinto aniversario del 11J llega en un momento de máxima represión en la isla. Cuba registra entre 1.281 y 1.306 presos políticos, cifra récord que incluye 40 menores de edad y 458 personas con enfermedades graves.

El indulto de abril de 2026, que liberó a más de 2.000 reclusos, excluyó explícitamente a los condenados por «delitos contra la autoridad», la categoría usada para criminalizar a los manifestantes del 11J.

Góngora reportó en su transmisión que varios opositores dentro de Cuba habían sido sitiados en sus casas y amenazados la noche anterior al aniversario.

En paralelo a la protesta frente a Cubamax, Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos y advirtió que Estados Unidos usará «todas las herramientas» disponibles, mientras en Miami se celebraba también un acto frente al Parque del Domino en la Calle Ocho y se reportaban convocatorias similares en Tampa y Madrid.

«Lo importante es que el pueblo de Cuba y los presos políticos hoy se sientan protegidos, con este recordatorio, con estas salidas de nosotros, el exilio en las calles, que estamos con ellos», concluyó Góngora desde las afueras de Cubamax.