Interceptan en aeropuerto de La Habana decenas de vapeadores y cigarros con narcóticos

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La Aduana de Cuba interceptó el viernes 86 productos con marihuana en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana: 68 cigarrillos electrónicos cargados con extracto de la droga y 18 cigarros con la misma sustancia, todos procedentes de Estados Unidos.

El hallazgo fue informado por Wiliam Pérez González, Vicejefe Primero de la Aduana General de la República, a través de su cuenta oficial en X: «Detectados 68 cigarrillos electrónico con extracto de marihuana y 18 cigarros con igual DROGA en el Aeropuerto de La Habana desde los EUA. El pasajero fue procesado por Tráfico de Drogas en trabajo conjunto #AduanadeCuba y órgano antidrogas #FronteraSegura».

Las imágenes publicadas por el funcionario muestran dispositivos de vapeo de marcas como RAZ Switch, Dabwoods y glo, con advertencias de THC visibles en los empaques, así como un moledor con material vegetal, un vial con líquido rojizo —posiblemente extracto concentrado— y un perro detector inspeccionando el equipaje del pasajero.

Estos productos se comercializan legalmente en estados de EE.UU. donde el cannabis está regulado, como California, cuyas etiquetas aparecen en los artículos decomisados.

Sin embargo, su introducción a Cuba está terminantemente prohibida desde el decreto del 21 de julio de 2020, que vedó la importación, tenencia y transporte de marihuana y sus derivados, incluidos los extractos en vapeadores.

Captura de X

El operativo se realizó en el marco del programa Frontera Segura, iniciativa conjunta entre la Aduana General de la República y el órgano antidrogas del Ministerio del Interior.

En 2024, ese programa resultó en la detención de 94 personas y el decomiso de más de 90 kilogramos de drogas solo en aeropuertos, según informó el medio estatal Juventud Rebelde.

No es la primera vez que los cigarrillos electrónicos se usan como método de ocultamiento.

En julio de 2025, la Aduana ya había detectado drogas dentro de gominolas y vapeadores, calificándolo entonces como una vía «no convencional». Otros casos recientes incluyeron cocaína oculta en latas de atún, metanfetamina en bates de béisbol, metanfetamina en un paquete de arroz y narcóticos transportados dentro del cuerpo de un pasajero.

La ruta entre EE.UU. y Cuba ha sido identificada como la principal vía de entrada de drogas al país.

En 2025, las autoridades frustraron 31 operaciones aéreas de narcotráfico y decomisaron 27 kilogramos de sustancias procedentes de 11 países, con EE.UU. como principal emisor.

Bajo el Código Penal cubano, el tráfico de drogas puede acarrear penas de entre cuatro y 30 años de prisión, privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte en casos agravados.