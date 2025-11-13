Florida eleva a 16 su récord de ejecuciones este año con la sentencia de un ex marine

Vídeos relacionados:
Florida vuelve a romper récords este jueves tras la ejecución programada de Bryan Frederick Jennings, un exmarine condenado por el secuestro y asesinato de la niña Rebecca Kunash en 1979. Con este caso, el estado alcanza 16 ejecuciones en lo que va de 2025, la cifra más alta registrada en un solo año bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis.
Jennings, de 66 años, recibirá la inyección letal a las 6:00 p.m. en la Prisión Estatal de Florida, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara su última apelación, despejando el camino para que la ejecución se llevara a cabo.
Según los registros judiciales, en mayo de 1979 Jennings entró a la vivienda de la pequeña Rebecca Kunash, la sacó de su habitación y la sometió a agresiones graves que acabaron con su vida. La niña fue hallada horas después en un canal cercano. El caso conmocionó al condado de Brevard y lo hizo permanecer en el corredor de la muerte durante casi cuatro décadas.
De acuerdo a un reporte de la agencia EFE, el proceso judicial tuvo múltiples etapas, con sus dos primeras condenas anuladas en apelación, y la sentencia definitiva llegó en 1986. Sus abogados alegaron que pasó meses sin representación legal antes de que el gobernador firmara la orden final y que no ha tenido audiencia de clemencia desde 1988.
Florida, líder nacional en penas capitales
Florida se ha convertido en el estado con mayor número de ejecuciones en Estados Unidos este año, acumulando más de un tercio de todas las aplicadas en el país.
En las próximas semanas están programadas otras dos, la de Richard Barry Randolph, otro exmilitar, el 20 de noviembre, y Mark Allen Geralds, el 9 de diciembre. Si se concretan, el total ascenderá a 18 ejecuciones en 2025.
Ron DeSantis ha defendido este ritmo acelerado asegurando que “justicia tardía es justicia denegada”. Sin embargo, organizaciones civiles lo acusan de usar la pena de muerte como herramienta política.
Además, con la ejecución de Jennings, ya son nueve los exmilitares ejecutados bajo la administración DeSantis. Activistas y veteranos han advertido que muchos regresan de misiones con traumas, estrés postraumático o lesiones no tratadas.
El sargento retirado Ryan Sanshuck lo expresó sin rodeos: “Cuando Florida ejecuta veteranos, nos dice que nuestro dolor y nuestro servicio no importan”.
Los obispos católicos pidieron clemencia
Días antes de la ejecución, la Florida Conference of Catholic Bishops envió una carta a DeSantis pidiendo suspender las ejecuciones de Jennings y Randolph. En su mensaje señalaron que “es posible cumplir con los fines del castigo y a la vez ejercer misericordia”, y denunciaron que la pena capital va contra la dignidad humana.
Comunidades católicas realizaron vigilias y oraciones por los condenados, las víctimas y sus familias.
Preguntas frecuentes sobre las ejecuciones en Florida bajo el mandato de Ron DeSantis
¿Cuántas ejecuciones ha realizado Florida en 2025?
Florida ha realizado 16 ejecuciones en 2025, alcanzando su cifra más alta en un solo año. Este número representa más de un tercio de todas las ejecuciones en Estados Unidos en lo que va del año, consolidando al estado como el líder en la aplicación de la pena capital en el país.
¿Quién fue Bryan Frederick Jennings y por qué fue ejecutado?
Bryan Frederick Jennings fue un exmarine condenado por el secuestro y asesinato de la niña Rebecca Kunash en 1979. Fue ejecutado mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida tras casi cuatro décadas en el corredor de la muerte, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara su última apelación.
¿Cuál es la postura del gobernador Ron DeSantis sobre la pena de muerte?
El gobernador Ron DeSantis defiende un ritmo acelerado de ejecuciones bajo el argumento de que "justicia tardía es justicia denegada". Su administración ha sido acusada de usar la pena de muerte como herramienta política, una postura que ha generado críticas de organizaciones civiles y activistas.
¿Qué controversias rodean el uso de la pena de muerte en Florida?
El uso de la pena de muerte en Florida ha desatado controversias debido a la aceleración de los procesos judiciales y las críticas al método de ejecución. Las organizaciones de derechos humanos cuestionan el uso de la inyección letal por su potencial para causar sufrimiento extremo si no se administra correctamente, y han surgido voces que abogan por alternativas más humanas como la cadena perpetua.
¿Qué impacto tienen las ejecuciones en los veteranos militares en Florida?
La ejecución de veteranos ha generado preocupación entre activistas y veteranos que advierten sobre las consecuencias del estrés postraumático y otros traumas no tratados. Bajo la administración de DeSantis, han sido ejecutados nueve exmilitares, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre el trato a quienes han servido al país.
