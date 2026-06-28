GAESA vende activos de la terminal de contenedores de Mariel tras nuevas sanciones de EE.UU.

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La Terminal de Contenedores Mariel S.A. (TC Mariel), entidad vinculada al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), notificó el 25 de junio a sus clientes la venta de su patrimonio a Coral Marítima S.A., una nueva sociedad mercantil cubana que constituirá la filial Terminales Portuarias CORAL S.A. para asumir el negocio portuario, reportó este sábado la agencia de noticias AFP.
La operación estaría avalada por una carta oficial firmada por Yamile Barrios San Martín, directora comercial de TC Mariel, apenas dos días después de que Washington sancionara a Almacenes Universales S.A. (AUSA), la subsidiaria de al conglomerado de la élite militar cubana que controlaba el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, ubicada a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana, en la provincia de Artemisa.
"Nos ponemos en contacto con usted para informarle que la compañía Terminal de Contenedores Mariel S.A. vendió su patrimonio a la sociedad mercantil cubana Coral Marítima S.A., entidad que constituyó la Filial Terminales Portuarias CORAL S.A., para encargarse en lo adelante del negocio que se llevaba a cabo por TC Mariel", señala el documento fechado el 25 de junio en Artemisa, y que ha comenzado a circular en redes sociales.
Analistas y opositores interpretan la transacción como una maniobra para evadir sanciones mediante una reestructuración formal: cambia el nombre de la entidad operadora, pero el control real del negocio permanece en los mismos círculos de poder.
El movimiento se produce en un contexto de presión máxima del gobierno de Estados Unidos sobre el corazón económico del régimen. El 23 de junio, la misma ronda de sanciones que golpeó a AUSA incluyó también al Banco Financiero Internacional (BFI), RAFIN S.A., GeoMinera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí.
El secretario de Estado Marco Rubio fue categórico tras anunciar esas medidas: "Los bancos extranjeros y otras empresas que prestan servicios a estas entidades deben congelar inmediatamente esas actividades".
La advertencia global de Rubio sobre hacer negocios con GAESA apunta directamente a las sanciones secundarias, lo que ha llevado a cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar, Blue Diamond y Aston Hotels a reducir o cancelar operaciones en Cuba durante los últimos meses.
El patrón de conducta que exhibe TC Mariel tiene un antecedente directo; cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Fincimex, empresa de GAESA vinculada a las remesas, el régimen creó Orbit S.A. en menos de 24 horas, físicamente al lado de la entidad sancionada.
El economista Miguel Alejandro Hayes, quien advirtió sobre los riesgos de desmantelar GAESA sin desmantelar el régimen, documentó ese patrón con precisión.
"El régimen cubano puede desaparecer mañana formalmente GAESA como institución económica y represiva y al mismo tiempo va a crear otra cosa paralela que cumple exactamente la misma función", alertó Hayes.
AFP reportó que GAESA ha iniciado un proceso más amplio de desprendimiento de varias de sus empresas, en lo que analistas describen como una estrategia sistemática de evasión de sanciones a través de reestructuraciones formales que no alteran el control real.
GAESA, que controla entre 40 % y 70 % de la economía cubana y gestiona sectores como turismo, comercio, puertos y telecomunicaciones, fue sancionado directamente el 7 de mayo de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump, junto a su presidenta ejecutiva, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera.
Mientras TC Mariel completa la transición y prepara nuevos contratos bajo el nombre de Coral Marítima S.A., el pueblo cubano sigue cargando con apagones, escasez y represión, sin que ningún cambio de etiqueta empresarial altere la realidad de quienes controlan la isla.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a GAESA y la venta de activos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué GAESA vendió sus activos de la Terminal de Contenedores El Mariel?
GAESA vendió sus activos de la Terminal de Contenedores El Mariel a Coral Marítima S.A. como una estrategia para eludir las sanciones de Estados Unidos. Esta venta se realizó apenas dos días después de que Washington sancionara a Almacenes Universales S.A., entidad de GAESA que controlaba el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, como parte de una presión más amplia sobre el régimen cubano.
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¿Qué implicaciones tienen las sanciones de EE.UU. sobre GAESA?
Las sanciones impuestas por Estados Unidos bloquean los activos de GAESA bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con entidades y personas vinculadas al conglomerado militar cubano. Esto afecta no solo a GAESA, sino también a empresas extranjeras que hacen negocios con él, exponiéndolas a sanciones secundarias. Las medidas buscan limitar el acceso del régimen a recursos financieros y presionar por cambios políticos en Cuba.
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¿Qué papel juega Marco Rubio en la estrategia de sanciones contra Cuba?
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., es una figura clave en la implementación de sanciones contra el régimen cubano. Ha sido un fuerte crítico de las políticas del gobierno cubano y promueve medidas para aislar económicamente a GAESA, a fin de debilitar su control sobre la economía de la isla y presionar por reformas políticas significativas.
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¿Cómo afectan las sanciones a las empresas extranjeras en Cuba?
Las sanciones obligan a empresas extranjeras a reconsiderar sus operaciones en Cuba debido al riesgo de enfrentar sanciones secundarias de EE.UU. Muchas empresas, especialmente en el sector turístico y financiero, han reducido o cancelado sus actividades en la isla para evitar conflictos con las regulaciones estadounidenses. Esto incrementa la presión sobre el régimen cubano, que depende de la inversión extranjera para sostener su economía.
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