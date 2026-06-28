GAESA vende activos de la terminal de contenedores de Mariel tras nuevas sanciones de EE.UU.

Analistas y opositores interpretan la transacción como una maniobra para evadir sanciones mediante una reestructuración formal

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La Terminal de Contenedores Mariel S.A. (TC Mariel), entidad vinculada al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), notificó el 25 de junio a sus clientes la venta de su patrimonio a Coral Marítima S.A., una nueva sociedad mercantil cubana que constituirá la filial Terminales Portuarias CORAL S.A. para asumir el negocio portuario, reportó este sábado la agencia de noticias AFP.

La operación estaría avalada por una carta oficial firmada por Yamile Barrios San Martín, directora comercial de TC Mariel, apenas dos días después de que Washington sancionara a Almacenes Universales S.A. (AUSA), la subsidiaria de al conglomerado de la élite militar cubana que controlaba el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, ubicada a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana, en la provincia de Artemisa.

Captura de Facebook/Rompiendo Cadenas

"Nos ponemos en contacto con usted para informarle que la compañía Terminal de Contenedores Mariel S.A. vendió su patrimonio a la sociedad mercantil cubana Coral Marítima S.A., entidad que constituyó la Filial Terminales Portuarias CORAL S.A., para encargarse en lo adelante del negocio que se llevaba a cabo por TC Mariel", señala el documento fechado el 25 de junio en Artemisa, y que ha comenzado a circular en redes sociales.

Analistas y opositores interpretan la transacción como una maniobra para evadir sanciones mediante una reestructuración formal: cambia el nombre de la entidad operadora, pero el control real del negocio permanece en los mismos círculos de poder.

El movimiento se produce en un contexto de presión máxima del gobierno de Estados Unidos sobre el corazón económico del régimen. El 23 de junio, la misma ronda de sanciones que golpeó a AUSA incluyó también al Banco Financiero Internacional (BFI), RAFIN S.A., GeoMinera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí.

Imagen: Facebook/Rompiendo Cadenas

El secretario de Estado Marco Rubio fue categórico tras anunciar esas medidas: "Los bancos extranjeros y otras empresas que prestan servicios a estas entidades deben congelar inmediatamente esas actividades".

La advertencia global de Rubio sobre hacer negocios con GAESA apunta directamente a las sanciones secundarias, lo que ha llevado a cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar, Blue Diamond y Aston Hotels a reducir o cancelar operaciones en Cuba durante los últimos meses.

El patrón de conducta que exhibe TC Mariel tiene un antecedente directo; cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Fincimex, empresa de GAESA vinculada a las remesas, el régimen creó Orbit S.A. en menos de 24 horas, físicamente al lado de la entidad sancionada.

El economista Miguel Alejandro Hayes, quien advirtió sobre los riesgos de desmantelar GAESA sin desmantelar el régimen, documentó ese patrón con precisión.

"El régimen cubano puede desaparecer mañana formalmente GAESA como institución económica y represiva y al mismo tiempo va a crear otra cosa paralela que cumple exactamente la misma función", alertó Hayes.

AFP reportó que GAESA ha iniciado un proceso más amplio de desprendimiento de varias de sus empresas, en lo que analistas describen como una estrategia sistemática de evasión de sanciones a través de reestructuraciones formales que no alteran el control real.

GAESA, que controla entre 40 % y 70 % de la economía cubana y gestiona sectores como turismo, comercio, puertos y telecomunicaciones, fue sancionado directamente el 7 de mayo de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump, junto a su presidenta ejecutiva, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera.

Mientras TC Mariel completa la transición y prepara nuevos contratos bajo el nombre de Coral Marítima S.A., el pueblo cubano sigue cargando con apagones, escasez y represión, sin que ningún cambio de etiqueta empresarial altere la realidad de quienes controlan la isla.