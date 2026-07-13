«Tengan tacto con eso»: Cubano en España aconseja a quienes planean emigrar

Un joven cubano de 26 años residente en Galicia compartió en TikTok una advertencia que pocos esperan escuchar antes de emigrar a España: lo más valioso que puedes llevar no cabe en una maleta ni en una cuenta bancaria. En un video publicado el jueves, el creador de contenido conocido como Estibito asegura que el factor decisivo para sobrevivir los primeros meses en ese país es contar con una persona de confianza que te acoja de verdad.

«Lo primero que tienes que tener asegurado aquí es una persona de confianza, una persona que no te vaya a votar para la calle el día de mañana, una persona que te ayude a levantar de verdad», afirma Estibito en la grabación.

El joven explica que los primeros meses en España son especialmente vulnerables porque los trámites burocráticos —empadronamiento, inscripción en la Seguridad Social, obtención del número de identificación de extranjero— consumen semanas enteras antes de poder trabajar legalmente.

A eso se suma que acceder a un alquiler propio resulta prácticamente imposible para quien acaba de llegar al país: los propietarios exigen normalmente un año de antigüedad laboral o al menos dos nóminas como garantía, condiciones que ningún recién llegado puede cumplir.

«Todo el mundo cuando tú vas a venir para acá te promete, ven que yo te acojo, que no sé qué, que no sé qué más, y al final al mes siguiente te están echando», advierte Estibito, quien habla desde la experiencia propia.

El creador de contenido reconoce que sus peores momentos en España no vinieron de la burocracia ni del mercado laboral, sino de otros cubanos. «Mis peores experiencias han sido mayormente por los cubanos... que han querido hacerme daño sin yo hacerle absolutamente nada... han querido hasta que yo me quedara en la calle, sin casa ni nada», relata, aunque aclara que no quiere generalizar porque también ha encontrado compatriotas que le han ayudado genuinamente.

Estibito llegó a España con una determinación clara: no regresar a Cuba bajo ninguna circunstancia. «Cuando uno viene a este país, uno viene a salir adelante tanto para uno como para su familia, y cuando tomé la decisión de venir para acá no iba a regresar a Cuba para nada», señala.

Este testimonio forma parte de una serie de experiencias que el joven ha compartido en su perfil. En junio, relató cómo consiguió su primer empleo en construcción modular en menos de diez días gracias a su honestidad en la entrevista, y a principios de este mes alertó sobre una estafa de mensajes falsos que le dejó la cuenta bancaria completamente vacía.

El contexto que rodea estos testimonios es amplio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España publicados en febrero de 2026, al menos 35,200 cubanos emigraron a ese país durante 2025, elevando la comunidad total a aproximadamente 287,490 personas empadronadas. España es el segundo destino estructural de la emigración cubana, tras Estados Unidos.

Los recién llegados enfrentan además una tasa de desempleo del 17,23% entre inmigrantes y un mercado de alquiler donde los precios en ciudades grandes oscilan entre 900 y 1,638 euros mensuales, frente a Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.424,50 euros brutos al mes, si se abona en 12 pagas.

Estibito cierra su mensaje con una frase que resume su visión del proceso migratorio: «Emigrar no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible».