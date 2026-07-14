Unión Eléctrica atribuye el apagón masivo a la salida de la Unidad 1 de Felton

La Unión Eléctrica (UNE) informó este martes que un nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) fue provocado por la salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, ubicada en Holguín.

De acuerdo con la UNE, la desconexión de esa unidad generó «una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la salida del SEN».

Las autoridades indicaron que se trabaja para llevar energía a las termoeléctricas del occidente del país, paso indispensable para la recuperación gradual del sistema.

El colapso de este martes es el quinto apagón total que sufre Cuba en lo que va de 2026, y se produce apenas cuatro días después del ocurrido el 10 de julio, cuando el SEN se desconectó con un déficit récord de 2,341 MW y una disponibilidad de apenas 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

La Unidad 1 de Felton acumula un historial extenso de fallas que la convierten en uno de los puntos más débiles del sistema eléctrico cubano.

En mayo, salió del SEN apenas 2,5 horas después de reconectarse, y en junio estuvo fuera por 24 horas antes de reconectarse con 180 MW.

De igual forma, en noviembre de 2025 salió por alta temperatura en la chumacera, y en septiembre de ese mismo año su falla contribuyó a apagones de 20 horas continuas en varias provincias.

El patrón se repite con cada colapso: la salida abrupta de una unidad de gran capacidad provoca un cambio brusco de frecuencia que el sistema, operando con márgenes mínimos, no puede absorber, desencadenando una desconexión en cascada.

El SEN ya había sufrido una desconexión total el 6 de julio por la salida de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, dejando sin electricidad a cerca de 9,6 millones de personas.