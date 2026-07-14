Tres apagones masivos en apenas ocho días: el colapso eléctrico de Cuba ya no puede ocultarse

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba sufrió este martes su quinto apagón total de 2026 a las 11:05 horas, según confirmó la Unión Eléctrica a través de su canal oficial, convirtiéndose en el tercero en apenas ocho días y el décimo en aproximadamente 24 meses.

La velocidad con que se encadenan los colapsos no tiene precedentes en la historia eléctrica de la isla.

El cuarto apagón total del año ocurrió el viernes 10 de julio a las 16:30 horas, desencadenado por un fallo en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus.

Cuatro días antes, el 6 de julio, el SEN ya había colapsado por tercera vez en el año sin que la Unión Eléctrica pudiera identificar una causa técnica inmediata.

La respuesta del régimen ha sido políticamente evasiva. El viernes 10 de julio, Díaz-Canel pidió «organizar mejor los apagones» sin anunciar ninguna medida para incrementar la generación.

Al día siguiente atribuyó la crisis al «genocida cerco petrolero» de Estados Unidos, ignorando que la causa estructural es la infraestructura obsoleta y décadas de desinversión.

La población cubana reacciona con una mezcla de humor negro y desesperación.

En redes sociales, los comentarios reflejan el agotamiento colectivo: «Antes era una vez al año, después cada vez que pasaba un ciclón, luego dos al año... ya vamos por una semanal», escribió un usuario.

Otro rebautizó al sistema: «Ya no se llama SEN, ahora es SIN».

Una tercera voz resumió el sentir general: «Esto ya es un meme, somos un circo. Y lo mejor de todo sin pagar entrada».

El descontento ha desbordado las redes. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en junio de 2026 se registraron 107 protestas callejeras en Cuba, récord histórico y casi el doble del máximo anterior.

En julio han continuado los cacerolazos en barrios de La Habana y Santiago de Cuba, respondidos con operativos policiales y militarización.