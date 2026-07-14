Tres apagones masivos en apenas ocho días: el colapso eléctrico de Cuba ya no puede ocultarse

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba sufrió este martes su quinto apagón total de 2026 a las 11:05 horas, según confirmó la Unión Eléctrica a través de su canal oficial, convirtiéndose en el tercero en apenas ocho días y el décimo en aproximadamente 24 meses.
La velocidad con que se encadenan los colapsos no tiene precedentes en la historia eléctrica de la isla.
El cuarto apagón total del año ocurrió el viernes 10 de julio a las 16:30 horas, desencadenado por un fallo en la línea de transmisión de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus.
Cuatro días antes, el 6 de julio, el SEN ya había colapsado por tercera vez en el año sin que la Unión Eléctrica pudiera identificar una causa técnica inmediata.
La respuesta del régimen ha sido políticamente evasiva. El viernes 10 de julio, Díaz-Canel pidió «organizar mejor los apagones» sin anunciar ninguna medida para incrementar la generación.
Al día siguiente atribuyó la crisis al «genocida cerco petrolero» de Estados Unidos, ignorando que la causa estructural es la infraestructura obsoleta y décadas de desinversión.
La población cubana reacciona con una mezcla de humor negro y desesperación.
En redes sociales, los comentarios reflejan el agotamiento colectivo: «Antes era una vez al año, después cada vez que pasaba un ciclón, luego dos al año... ya vamos por una semanal», escribió un usuario.
Otro rebautizó al sistema: «Ya no se llama SEN, ahora es SIN».
Una tercera voz resumió el sentir general: «Esto ya es un meme, somos un circo. Y lo mejor de todo sin pagar entrada».
El descontento ha desbordado las redes. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en junio de 2026 se registraron 107 protestas callejeras en Cuba, récord histórico y casi el doble del máximo anterior.
En julio han continuado los cacerolazos en barrios de La Habana y Santiago de Cuba, respondidos con operativos policiales y militarización.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos apagones totales ha sufrido Cuba en 2026?
En lo que va de 2026, Cuba ha experimentado cinco apagones totales, siendo el más reciente el del 14 de julio. Estos apagones reflejan una crisis energética sin precedentes en la isla.
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¿Cuáles son las causas principales de los apagones en Cuba?
Las causas principales de los apagones en Cuba son la infraestructura obsoleta y la falta de mantenimiento a las termoeléctricas, junto con la escasez crónica de combustible. Estos problemas estructurales han dejado al país con un déficit energético significativo.
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¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante los apagones?
La población cubana ha reaccionado con descontento y protestas, incluyendo cacerolazos en barrios de La Habana y Santiago de Cuba. Las redes sociales también reflejan un agotamiento colectivo y críticas al régimen por su ineficiencia para resolver la crisis.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha anunciado medidas concretas para incrementar la generación eléctrica. En lugar de ello, han atribuido la crisis al embargo estadounidense, sin abordar las causas estructurales internas.
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