La Felton sale de servicio y hunde aún más el sistema eléctrico cubano

La central termoeléctrica (CTE) Felton, uno de los pilares de la generación eléctrica en Cuba, acaba de salir de servicio y permanecerá desconectada al menos 20 días, lo que agrava el ya colapsado panorama energético de la Isla.

El anuncio, realizado en Facebook por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, revela que la unidad 1 presentó una avería en su transformador y requerirá reparaciones prolongadas, además de trabajos de limpieza en caldera y condensador.

Captura de Facebook / Lázaro Manuel Alonso

La noticia golpea en el peor momento.

Según reportes de la Unión Eléctrica (UNE), el Servicio Eléctrico Nacional (SEN), el viernes se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación ocurrió a las 8:20 pm y fue de 1861 MW, coincidente con la hora de máxima demanda, y superior a lo planificado por no entrar la unidad 3 de CTE Santa Cruz.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Este sábado el país amaneció con una disponibilidad de apenas 1,405 MW frente a una demanda de 2,860 MW, lo que generó un déficit inmediato de 1,420 MW.

Para el mediodía la afectación debe aumentar hasta los 1,350 MW.

En el horario pico, las proyecciones son aún más dramáticas: un déficit de 1,835 MW, con afectaciones previstas de hasta 1,905 MW.

Apagones interminables

La consecuencia directa es que los apagones se han extendido hasta 20 horas continuas en varios territorios.

En La Habana, donde el gobierno intenta maquillar la crisis con supuestos planes de bloques, los cortes se producen sin orden ni aviso, dejando a miles de familias sin electricidad durante el día y la noche.

La propia Empresa Eléctrica de la capital reconoció en Facebook que "no ha sido posible cumplir con el horario programado por déficit" y que los cortes de electricidad se prolongan mucho más de lo anunciado.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

La situación ha llevado al límite a una población que ya enfrenta escasez de alimentos, falta de transporte, deterioro del agua potable y un sistema de salud colapsado.

La electricidad, que debería ser un servicio básico, se ha convertido en un lujo intermitente.

Un SEN en ruinas

El parte oficial de la UNE refleja la magnitud del desastre:

Hay seis unidades termoeléctricas averiadas en las CTE Santa Cruz, Nuevitas, Felton y Renté.

Además, otros tres bloques de las CTE Santa Cruz y Cienfuegos reciben mantenimiento.

Por falta de combustible, permanecen paralizadas 40 centrales de generación distribuida con 197 MW.

A esto se suman 450 MW indisponibles por falta de lubricantes.

La lista evidencia un colapso estructural que va más allá de una avería puntual: es la muestra de un sistema obsoleto, mal gestionado y carente de recursos, atrapado entre la desinversión del régimen y la corrupción enquistada en el sector.

Energía solar: un parche insuficiente

El gobierno intenta exhibir como logro la incorporación de 28 nuevos parques solares fotovoltaicos, que produjeron 2.380 MWh y entregaron un máximo de 494 MW en el horario de la media.

Sin embargo, esa cifra apenas compensa una fracción del déficit general y queda muy por debajo de lo necesario para garantizar un suministro estable.

Un país a oscuras y un gobierno ciego

Mientras tanto, los cubanos siguen viviendo en la penumbra, obligados a cocinar a oscuras, a dormir sin ventiladores en el sofocante calor tropical y a perder alimentos por falta de refrigeración.

Cada apagón prolongado representa un golpe más a una economía familiar ya devastada.

El gobierno, en lugar de ofrecer soluciones estructurales, se limita a emitir notas técnicas y excusas burocráticas, sin asumir responsabilidades por décadas de abandono del sistema eléctrico.

Con la salida de la Felton, uno de los últimos bastiones de la generación térmica, Cuba entra en una nueva fase de agonía energética, donde lo único que crece es la desesperanza de su pueblo.

