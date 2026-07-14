Cuba lo rechazó, Panamá también: cubano regresa a EE.UU. con grillete

El hijo de una espectadora identificada como Nancy intentó salir del sistema migratorio estadounidense, pero ni Cuba ni Panamá lo aceptaron, y terminó regresando a Estados Unidos con un grillete electrónico en lugar de volver a prisión.

El caso surgió durante una transmisión en vivo del abogado de inmigración Willy Allen junto a la periodista de CiberCuba Tania Costa, cuando Nancy relató en el chat lo ocurrido con su hijo. Allen, al escuchar el relato, fue directo: «Cuba no lo aceptó, Panamá no lo aceptó y está aquí otra vez, pero por lo menos con un grillete es mejor que estar preso».

No es una situación excepcional. «El caso de él no es un caso aislado», advirtió, y pidió a Nancy que le enviara más detalles para poder orientarla, en particular si su hijo tiene una orden de deportación o si aún está esperando que se resuelva su proceso.

Según explicó la madre, su hijo llegó a Estados Unidos en el año 2001 y tiene récord por salida ilegal en el año 2013 y en Estados Unidos le dieron deportación por un delito de tráfico humano. Desde entonces tiene que firmar todos los años en ICE de Orlando. Este año ellos le pusieron grillete y el pasado 2 de julio le dieron la opción de comprar pasaje a Cuba por un tercer país, o sea Panamá. Al llegar a Panamá, Cuba no acepta su entrada y migración Panamá lo devuelve a Orlando. En estos momentos (lunes 13 de julio, sobre las 11.00 horas de Miami) está volando de regreso. Su familia quiere saber qué opciones tiene y qué va a pasar con él.

Lo que hace el caso especialmente llamativo es la doble negativa: primero Cuba rechazó al joven, y luego Panamá hizo lo mismo, dejándolo sin destino posible y obligándolo a regresar a territorio estadounidense. Allen reconoció que la situación es «un poco rara» y que necesita más información para entender la lógica detrás de ambos rechazos.

El grillete electrónico —una tobillera de monitoreo que ICE usa como alternativa a la detención física— es la razón por la que Allen considera que el desenlace, aunque lejos de ser ideal, representa una salida relativamente mejor que el encarcelamiento. El joven puede moverse con mayor libertad mientras su caso sigue pendiente.

Este caso se enmarca en el patrón más amplio de cubanos con I-220A atrapados en un limbo migratorio, una figura que surgió masivamente tras la llegada de migrantes cubanos por la frontera sur a partir de 2022. El formulario I-220A es una orden de liberación bajo supervisión que no garantiza estatus legal permanente ni protección contra deportación.

El problema de fondo es que cuando un migrante solicita salida voluntaria —una figura que permite salir por cuenta propia y evitar la penalización de 10 años que conlleva una deportación formal— y el país de destino lo rechaza, queda en un callejón sin salida: no puede permanecer legalmente en Estados Unidos bajo los términos acordados, pero tampoco puede ser admitido en ningún otro país.

Cuba ha incumplido sistemáticamente el acuerdo migratorio firmado en enero de 2017 con la administración Obama, que la obligaba a aceptar a todos los ciudadanos cubanos que hubieran entrado a Estados Unidos después de marzo de ese año. Según datos del dossier, más de 42,000 cubanos con orden final de deportación han sido rechazados por La Habana. En mayo de 2026, el régimen reforzó además su nueva Ley de Migración, que permite denegar la entrada incluso a ciudadanos cubanos por razones políticas o penales.

El caso del hijo de Nancy no es el único que ilustra este limbo. El programa de Allen y Costa giró en torno al caso de Dairon Fuentes, un cubano con I-220A que también fue rechazado por Cuba tras solicitar salida voluntaria y lleva siete meses detenido en Texas mientras su esposa, embarazada de 36 semanas, ya es residente.