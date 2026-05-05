Régimen cubano refuerza prohibiciones para salir y entrar al país con nueva ley de migración

El régimen cubano endureció este martes el control sobre los movimientos migratorios con la entrada en vigor de su nueva Ley de Migración, un marco legal que amplía de forma significativa las facultades del Estado para limitar tanto la salida como la entrada al país bajo argumentos de seguridad nacional, orden público e interés estatal.

La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 60 y forma parte del paquete de leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía aprobado por la Asamblea Nacional en julio de 2024, pero cuya entrada en vigor se concretó tras casi dos años de retraso.

Entre los elementos más relevantes del nuevo cuerpo legal destaca la ampliación de las causas por las cuales las autoridades pueden impedir la salida del país a ciudadanos cubanos.

La ley establece diez causales para negar ese derecho: estar sujeto a proceso penal, tener pendiente una sanción, estar bajo el Servicio Militar Obligatorio, razones de Seguridad y Defensa Nacional, obligaciones económicas con el Estado, y la necesidad de preservar fuerza laboral calificada o información oficial sensible, entre otras.

Este último criterio resulta especialmente preocupante, ya que deja en manos de las autoridades la decisión de impedir la salida de profesionales considerados estratégicos sin necesidad de una causa penal directa.

En paralelo, la normativa amplía las facultades para regular la entrada al territorio nacional, con nuevas causales de inadmisión que van desde antecedentes por terrorismo, narcotráfico o trata de personas hasta razones más amplias vinculadas al orden público o acciones consideradas hostiles contra el sistema político.

La ley contempla además la posibilidad de limitar la entrada al país incluso a ciudadanos cubanos en situaciones excepcionales definidas por las propias autoridades, lo que introduce un elemento adicional de control sobre el retorno a la Isla.

En otras palabras: el régimen tiene desde este martes un cuerpo legal que justifica permitir o impedir, la salida y entrada a Cuba, inlcuso, a sus propios ciudadanos.

El nuevo marco legal consolida también el poder discrecional de las autoridades migratorias para autorizar, denegar o cancelar la permanencia en el territorio nacional, así como aplicar medidas como deportación, expulsión o prohibiciones de reingreso en función de criterios administrativos.

Estas restricciones contrastan con algunos cambios presentados por el gobierno como señales de apertura, como la eliminación del límite de 24 meses de estancia en el exterior —vigente desde la reforma de 2013 bajo Raúl Castro— y la introducción de la figura de residencia efectiva migratoria, que reconoce como residentes a quienes permanezcan más de 180 días al año en Cuba o demuestren vínculos familiares, laborales o económicos.

En materia de ciudadanía, la ley incorpora el concepto de ciudadanía efectiva, que permite a los cubanos poseer otra nacionalidad sin perder la cubana, aunque mantiene la obligación de utilizar el pasaporte cubano dentro del territorio nacional, lo que limita en la práctica el reconocimiento pleno de la doble ciudadanía.

La Gaceta Oficial incluye además el Decreto-Ley 117/2026, que crea una condición migratoria especial para emigrados inversores interesados en participar en la economía nacional, con un costo de trámite de 3,500 pesos cubanos y un plazo de resolución de 30 días hábiles.

Sin embargo, esa apertura ha sido recibida con marcada desconfianza por la diáspora, dado el historial de incumplimientos del régimen.

La abogada Laritza Diversent, de Cubalex, advirtió que el régimen ha usado el derecho penal para «confiscar propiedades valiosas»: se invita a invertir, luego se encarcela a empresarios y se expropia sus negocios.

La demora de casi dos años en publicar las leyes en la Gaceta Oficial refuerza la percepción de que el régimen usa la legislación migratoria de forma discrecional, en función de sus necesidades económicas y de control político, en medio de la peor crisis económica que atraviesa Cuba desde 1959, con una proyección de caída del PIB del 6,5% en 2026 y más de 600,000 cubanos que han abandonado la Isla desde 2022.