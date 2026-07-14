Congresistas de EE. UU. rechazan la vía militar contra Cuba y le hacen una petición a Donald Trump

Cuatro congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron este lunes la posibilidad de una acción militar contra Cuba y pidieron a la administración del presidente Donald Trump retomar la vía diplomática con La Habana, al concluir una misión de investigación de cuatro días en la isla.

Los legisladores Mark Pocan (Wisconsin), Teresa Leger Fernández (Nuevo México), Delia C. Ramírez (Illinois) y Maxine Dexter (Oregón) regresaron a Washington tras permanecer en Cuba entre el 9 y el 13 de julio.

A su llegada difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en la isla y cuestionaron la política de máxima presión de la Casa Blanca.

En el documento, los congresistas también se pronunciaron sobre un eventual escenario de confrontación militar entre ambos países.

"La administración Trump no ha aportado ninguna prueba de que Cuba represente una amenaza urgente para la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros intereses, tanto a nivel nacional como internacional", afirmaron.

Asimismo, advirtieron que "cualquier pretexto utilizado para lanzar una operación militar ilegal, no autorizada e impopular contra la isla agravaría una grave catástrofe humanitaria, pondría en riesgo innecesario a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y perjudicaría a las mismas personas a las que decimos apoyar".

Díaz-Canel recibió a la delegación antes de su regreso a Washington

La posición de los legisladores se conoció pocas horas después de concluir una visita que incluyó reuniones con representantes del Gobierno cubano, empresarios, líderes religiosos y otros sectores de la sociedad.

El 11 de julio, Miguel Díaz-Canel recibió a los congresistas en el Palacio de la Revolución, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el viceministro Carlos Fernández de Cossío.

Según informó la Presidencia de Cuba, durante su estancia los legisladores recorrieron varios lugares de La Habana e "interactuaron con distintos sectores de la sociedad".

El régimen aseguró que esa experiencia les permitió "constatar los efectos dañinos del bloqueo económico", como denomina oficialmente al embargo estadounidense, y que durante el encuentro se abordaron las posibilidades de desarrollar una relación "respetuosa" entre ambos países.

Al regresar a Estados Unidos, los congresistas describieron la situación que encontraron en la isla como una "Gaza silenciosa", expresión que Mark Pocan atribuyó a un cubano con el que conversó durante el viaje.

En su comunicado también reclamaron levantar las sanciones estadounidenses, reanudar las negociaciones con La Habana y facilitar la entrada de medicamentos y equipos médicos.

Además, sostuvieron que las medidas de presión económica agravan la crisis humanitaria y contribuyen a las dificultades que enfrenta la población cubana.

Se trata de la segunda visita de legisladores demócratas a Cuba en menos de cuatro meses. En abril, Díaz-Canel recibió a los representantes Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, quienes también cuestionaron las sanciones impuestas por Washington.

Las declaraciones coinciden con la advertencia de Trump sobre posibles drones iraníes en Cuba

El comunicado de los congresistas fue divulgado el mismo lunes en que el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos actuará si se confirma la presencia de drones militares iraníes almacenados en territorio cubano.

"Si los tienen, y bien podrían tenerlos, nos encargaremos de eso en poco tiempo. No vamos a tener un problema. No vamos a permitir que ocurra", declaró el mandatario al ser consultado sobre informaciones de inteligencia que apuntan a una posible presencia de esos sistemas de ataque en la isla.

Trump precisó además que el asunto está siendo investigado. "Podría ser que estén almacenando algunos. Lo estamos investigando ahora. Podría ser así, y quizás no lo sea", afirmó, al tiempo que mencionó que el secretario de Estado, Marco Rubio, participa directamente en el seguimiento del caso.

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de máxima tensión entre Washington y Teherán y después de que diversas informaciones de inteligencia señalaran que Cuba habría recibido desde 2023 más de 300 drones militares de fabricación iraní y rusa, entre ellos modelos Shahed-136, capaces de alcanzar objetivos a cientos de kilómetros de distancia.

Mientras los congresistas sostienen que no existen pruebas de que Cuba represente una amenaza inmediata para la seguridad estadounidense y rechazan cualquier intervención militar, la administración Trump mantiene abierta una investigación sobre la posible cooperación militar entre La Habana e Irán y ha reiterado que no permitirá que la isla sea utilizada como plataforma para poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos.