Congresistas demócratas de EE.UU. se reúnen con Díaz-Canel tras una visita de investigación a Cuba

Miguel Díaz-Canel recibió el 11 de julio a cuatro legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una reunión que la Presidencia de Cuba difundió este martes a través de sus redes sociales.

La delegación estuvo integrada por Teresa Leger Fernández, de Nuevo México; Delia Catalina Ramírez, de Illinois; Maxine Elizabeth Dexter, de Oregón; y Mark Pocan, de Wisconsin. Los cuatro congresistas permanecieron en la isla entre el 9 y el 13 de julio en una misión de investigación.

Del lado cubano, Díaz-Canel estuvo acompañado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío.

Según la cuenta oficial de la Presidencia, los legisladores recorrieron varios sitios de La Habana e «interactuaron con distintos sectores de la sociedad».

El régimen afirmó que esa experiencia «les permitió constatar los efectos dañinos del bloqueo económico» —término que el oficialismo emplea para referirse al embargo estadounidense— y que en el encuentro «se conversó sobre las potencialidades de una eventual relación respetuosa entre los dos países».

Al regresar a Washington el 13 de julio, los cuatro congresistas emitieron un comunicado en el que describieron la situación en Cuba como una «Gaza silenciosa», expresión que Pocan atribuyó a un cubano con quien habló durante la visita, en alusión a los apagones que superan las 20 horas diarias en gran parte del territorio.

En ese documento, los legisladores denunciaron que las políticas de presión máxima de la administración Trump profundizan el sufrimiento de los cubanos más vulnerables y llamaron a Washington a iniciar negociaciones serias, levantar sanciones y permitir la entrada de medicamentos y equipos médicos.

Esta es la segunda visita de representantes demócratas a Cuba en menos de cuatro meses. En abril, Díaz-Canel recibió a las congresistas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, quienes calificaron las sanciones energéticas como un «bombardeo económico».

El viaje de julio se produce en un momento de aguda crisis energética. Días antes de la llegada de la delegación, Cuba sufrió su tercer apagón nacional del año, con una capacidad de generación de apenas un tercio de la demanda.

La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, incluyendo la Orden Ejecutiva 14380, que declaró a la isla una «amenaza inusual y extraordinaria».

Pocan tiene antecedentes en este tipo de gestiones políticas. En diciembre de 2022 visitó Cuba junto a James McGovern y Troy Carter, se reunió con Díaz-Canel, con familiares de presos del 11J, y pidió la liberación de manifestantes no violentos.

Por su parte, Delia Ramírez encabezó en mayo de 2026 una carta de 32 legisladores demócratas dirigida a los secretarios Hegseth, Rubio y Mullin, exigiendo un cambio en la política de Washington hacia La Habana.