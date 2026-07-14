Cuba es una «Gaza silenciosa», según congresista de EE.UU.

Cuatro legisladores del Partido Demócrata calificaron a Cuba como una «Gaza silenciosa» tras concluir una visita de investigación a la isla, donde se reunieron con el gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen.

Los demócratas responsabilizaron a la administración Trump de haber creado esa situación mediante su embargo energético y sus políticas de presión máxima, y evitaron mencionar la responsabilidad que tiene el régimen cubano en la crisis humanitaria en el país.

Delia Catalina Ramírez (Illinois), Mark Pocan (Wisconsin), Teresa Leger Fernández (Nuevo México) y Maxine Dexter (Oregón) ofrecieron una rueda de prensa al término de su estancia, el 13 de julio, en la que advirtieron que la presión estadounidense está destruyendo la vida cotidiana de los cubanos sin que exista ningún canal diplomático activo para revertirla.

«No creo que se estén llevando a cabo negociaciones», afirmó Pocan al ser preguntado sobre un posible diálogo entre Washington y La Habana.

El legislador de Wisconsin apuntó directamente al secretario de Estado: «Pienso que Marco Rubio está convirtiendo esto en algo personal y no en algo profesional».

Para justificar la comparación con Gaza, Pocan señaló que «puede que no haya bombardeos, pero sin duda existen condiciones que impiden a las personas llevar a cabo su vida de forma cotidiana».

«No pueden ir al trabajo, no pueden conservar sus alimentos, no pueden acceder a suministros médicos ni vivir como lo hacían antes», detalló sobre la situación que observaron en la isla.

La visita se produce en un momento de escalada sin precedentes de sanciones estadounidenses contra el régimen cubano. Este lunes, el Departamento del Tesoro sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba —primera vez en la historia que un ministerio completo cubano queda en la lista negra— junto a las empresas estatales Coreydan, Enetec y el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), entre otras entidades.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen, incluyendo la Orden Ejecutiva 14380.

La administración Trump ha sido explícita sobre sus objetivos: lograr un cambio de gobierno en La Habana. Trump llegó a amenazar con enviar un portaaviones a las costas cubanas y declaró que «Cuba caerá bastante pronto».

Esta es la segunda delegación demócrata que viaja a Cuba en lo que va de año. En abril, los congresistas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson realizaron una visita similar de cinco días, también crítica con el embargo petrolero, que generó polémica en Estados Unidos por no mencionar públicamente a los presos políticos del régimen.

La congresista Ramírez anunció que trabaja en una enmienda legislativa para prohibir que Washington vete la entrada de medicamentos y equipos médicos a Cuba. La medida, en caso de prosperar, marcaría un punto de inflexión en la política de presión máxima que impulsan Trump y Rubio.