"Cuba no se rinde", dice la UNE tras nueva caída del SEN

Cuba a oscuras por los apagones (Imagen de referencia de La Habana)

La Unión Eléctrica (UNE) aseguró este martes en sus redes sociales que "Cuba no se rinde", tras el nuevo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El organismo estatal señaló que prepara esquemas para crear microsistemas y una vez estén dadas las condiciones comenzará la energización de los centros vitales.

Muchos cubanos advirtieron de inmediato el hashtag en el mensaje oficial: #CubaNoSeRinde. Llega en un momento en que las personas ya no soportan las afectaciones por los cortes de energía continuos.

El nuevo apagón masivo ocurrió a las 11:05 horas. Se trata del quinto apagón total de 2026 y del décimo en 24 meses, reflejo de una crisis energética sin precedentes.

El cuarto colapso ocurrió el 10 de julio por un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus, apenas cuatro días después del tercero, registrado el 6 de julio. Tres desconexiones en ocho días evidencian el deterioro del sistema.

Antes del colapso, la UNE proyectaba un déficit de entre 1,990 y 2,020 MW, con 1,155 MW disponibles frente a una demanda máxima de 3,150 MW. El lunes, la afectación alcanzó 1,775 MW a las 21:50 horas.

Siguen averiadas las unidades seis y ocho de la termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel; la unidad dos de Lidio Ramón Pérez, en Felton; y la unidad tres de Antonio Maceo, en Renté.

Además, 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible, con 890 MW indisponibles, junto con las patanas de Regla, Melones, Mariel y Moa.

Las causas incluyen termoeléctricas envejecidas, escasez de combustible y falta de inversión. Cada recuperación requiere crear microsistemas regionales antes de reconectar las grandes plantas.

Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel pidió «organizar mejor los apagones», sin anunciar soluciones estructurales. En julio de 2026, los cortes eléctricos promedian entre 20 y 24 horas diarias, con zonas que superan 72 horas consecutivas sin servicio.