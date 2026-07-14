"Cuba no se rinde", dice la UNE tras nueva caída del SEN

La Unión Eléctrica (UNE) aseguró este martes en sus redes sociales que "Cuba no se rinde", tras el nuevo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
El organismo estatal señaló que prepara esquemas para crear microsistemas y una vez estén dadas las condiciones comenzará la energización de los centros vitales.
Muchos cubanos advirtieron de inmediato el hashtag en el mensaje oficial: #CubaNoSeRinde. Llega en un momento en que las personas ya no soportan las afectaciones por los cortes de energía continuos.
El nuevo apagón masivo ocurrió a las 11:05 horas. Se trata del quinto apagón total de 2026 y del décimo en 24 meses, reflejo de una crisis energética sin precedentes.
El cuarto colapso ocurrió el 10 de julio por un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus, apenas cuatro días después del tercero, registrado el 6 de julio. Tres desconexiones en ocho días evidencian el deterioro del sistema.
Antes del colapso, la UNE proyectaba un déficit de entre 1,990 y 2,020 MW, con 1,155 MW disponibles frente a una demanda máxima de 3,150 MW. El lunes, la afectación alcanzó 1,775 MW a las 21:50 horas.
Siguen averiadas las unidades seis y ocho de la termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel; la unidad dos de Lidio Ramón Pérez, en Felton; y la unidad tres de Antonio Maceo, en Renté.
Además, 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible, con 890 MW indisponibles, junto con las patanas de Regla, Melones, Mariel y Moa.
Las causas incluyen termoeléctricas envejecidas, escasez de combustible y falta de inversión. Cada recuperación requiere crear microsistemas regionales antes de reconectar las grandes plantas.
Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel pidió «organizar mejor los apagones», sin anunciar soluciones estructurales. En julio de 2026, los cortes eléctricos promedian entre 20 y 24 horas diarias, con zonas que superan 72 horas consecutivas sin servicio.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cuba está experimentando apagones masivos?
Cuba experimenta apagones masivos debido a una crisis energética sin precedentes, causada por termoeléctricas envejecidas, escasez de combustible y falta de inversión en infraestructura eléctrica. La situación se ha agravado por la reducción del petróleo subsidiado de Venezuela y décadas de mala gestión y abandono de la infraestructura eléctrica.
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¿Qué está haciendo la Unión Eléctrica de Cuba para enfrentar los apagones?
La Unión Eléctrica de Cuba está trabajando en la creación de microsistemas para energizar los centros vitales del país. Estos microsistemas combinan generación diésel y energía solar fotovoltaica para garantizar el suministro a hospitales, acueductos y centros de telecomunicaciones mientras se reinician las grandes termoeléctricas.
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¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha pedido "organizar mejor los apagones" sin ofrecer soluciones estructurales. No se han anunciado medidas concretas para incrementar la generación eléctrica, y la respuesta ha sido más bien retórica, culpando a factores externos como el "bloqueo energético" de Estados Unidos.
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¿Cuál es el impacto de los apagones en la vida cotidiana de los cubanos?
Los apagones prolongados afectan gravemente la vida cotidiana de los cubanos, quienes enfrentan falta de refrigeración para alimentos, problemas en hospitales, interrupciones en el transporte y dificultades para realizar tareas diarias. En algunas zonas, los cortes han superado las 72 horas consecutivas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.