Madre cubana denuncia que la amenazaron con arrestarla tras reclamar 15 días sin agua y luz

Una madre cubana del barrio habanero de Lawton denunció que fue amenazada con la intervención de la policía después de acudir a reclamar soluciones por 15 días consecutivos sin agua ni electricidad, una situación que, según relató, dejó a su hija de seis años con 39,5 grados de fiebre sin que pudiera siquiera ponerle una compresa de agua.

Sady R. Companioni hizo pública su denuncia este lunes a través de Facebook, donde compartió dos videos que muestran las condiciones en las que vive su familia. En las imágenes aparecen montones de ropa sucia, una olla sobre un fogón de leña con apenas cuatro muslos de pollo y un baño en condiciones insalubres. En la vivienda conviven cinco personas, de entre seis y 73 años, todas afectadas por vómitos y diarreas, según explicó.

«Nos están matando. Llevamos 15 días sin agua. No tengo ni cómo ponerle una compresa a mi hija que tiene fiebre alta», dijo en el video.

Pero, más allá de la crisis material, la mujer denunció haber sido intimidada cuando intentó exigir una respuesta de las autoridades.

Según su testimonio, acudió al puesto de mando del Gobierno en Lawton para reclamar por la falta de agua y electricidad. Allí, aseguró, en vez de recibir ayuda fue amenazada con el envío de una patrulla policial, trasladada de una oficina a otra sin obtener respuesta y finalmente remitida a la sede municipal del Partido Comunista, donde tampoco encontró solución.

«Estos vídeos los tomé después de venir del puesto de mando del Gobierno de Lawton, donde además de amenazarme con que me iban a llamar una patrulla, me pelotearon, me mandaron al Partido, el cual tampoco resuelve absolutamente nada», denunció.

Captura de Facebook/Sady R. Companioni

El drama familiar también alcanzó a otros menores de la casa. Companioni relató que una sobrina de ocho años presentaba un cuadro severo de deshidratación, mientras la falta total de agua impedía aliviar el estado de salud de ambas niñas.

«Mi sobrina, deshidratada totalmente. Mi hija, treinta y nueve y medio de fiebre», afirma en el video.

La denuncia se produjo horas antes de un nuevo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), registrado la noche del lunes, cuando la Unión Eléctrica confirmó la desconexión completa del servicio a las 10:43 p.m. Para la mañana del martes, La Habana apenas había recuperado el 14 % del suministro eléctrico.

La crisis energética agrava además la falta de agua. En la capital, alrededor del 87 % del sistema de bombeo depende del suministro eléctrico, por lo que cada apagón prolongado deja sin servicio a cientos de miles de personas. Durante julio, más de medio millón de habaneros reportaban afectaciones por la escasez de agua, mientras que a nivel nacional unos 2,7 millones de cubanos enfrentan problemas de acceso regular al recurso.

Lawton se ha convertido en uno de los principales focos de descontento social en La Habana durante este año. El 18 de julio vecinos realizaron un cacerolazo y quemaron basura para protestar por los apagones; una semana después volvieron a manifestarse golpeando calderos y utilizando extintores en medio de cortes eléctricos que superaban las 24 horas.

La tensión en el barrio ha ido acompañada de denuncias de represión. El 29 de julio una mujer fue atropellada durante una protesta sin que, según testigos, la policía actuara contra el conductor. Dos días más tarde, agentes de la Seguridad del Estado detuvieron a dos madres tras otra manifestación en La Habana; una de ellas fue arrestada junto a su hijo de cuatro años.

El caso de Companioni se suma a un patrón de represalias contra ciudadanos que reclaman servicios básicos. De acuerdo con la organización Cubalex, solo en junio de 2026 se documentaron 319 eventos represivos en Cuba, y casi la mitad de las personas afectadas eran ciudadanos comunes, no activistas políticos.