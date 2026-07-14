«Tenía mucha ansiedad y mucho miedo»: Liberan a joven que denunció que ICE se burló de él por cómo vestía

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Hebert Kaleth Ibarra Castro, el joven de 20 años cuya detención por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó una ola de solidaridad en Estados Unidos, recuperó la libertad el pasado sábado 11 de julio tras permanecer 16 días recluido en el centro de detención de Pearsall, Texas.

Conocido como «El Niño» e integrante del grupo Mariachi Los Galleros de San Antonio, Ibarra Castro fue arrestado el 25 de junio en China Grove cuando regresaba a su casa después de amenizar una fiesta de cumpleaños. Vestía aún su traje de charro cuando fue interceptado por las autoridades.

Su liberación fue posible después de que un juez de inmigración le concediera una fianza de 15,000 dólares a principios de la semana pasada, informó Univision.

A la salida del centro de detención, el joven habló por primera vez sobre los días que pasó bajo custodia de ICE.

«Mucha ansiedad. Tenía mucha ansiedad, mucho miedo, como le digo. No tenía chance de hablar con nadie. Obvio, tengo más cortes y todo y no sabemos qué va a pasar, pero al momento hay que darle gracias a Dios», expresó.

También recordó el temor que sintió durante el arresto.

«Estaba muy nervioso, muy asustado. Mi esposa estaba en la escuela en ese momento, y me sentía muy, muy ansioso», contó.

El caso alcanzó repercusión nacional después de que Ibarra Castro denunciara que varios agentes de ICE se burlaron de él por llevar puesto el traje de mariachi.

«Cuando me pararon en traje de mariachi, se estaban burlando de mí muchos de los agentes. Ya cuando me vieron bajar del carro se estaban riendo de mí», declaró en una entrevista con N+ Univision San Antonio.

Según su testimonio, algunos oficiales comentaron entre risas que «agarraron a un mariachi», mientras que uno de ellos le dijo que, si quería irse, «solo tenía que cantarles una canción», agregó en conversación con Telemundo.

La detención se produjo tras una infracción de tránsito. De acuerdo con las autoridades, el joven circulaba a 69 millas por hora en una zona con límite de 50. Al presentar una licencia de conducir mexicana, la Policía de China Grove notificó a ICE, cuyos agentes concluyeron que presuntamente había ingresado al país sin inspección.

Ibarra Castro llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas cuatro años, después de que su familia huyera de la violencia en México. Se graduó de la preparatoria Fox Tech, en San Antonio, y en agosto de 2025 contrajo matrimonio con Marisol Pantoja, ciudadana estadounidense.

Su arresto ocurrió apenas un día después de que su abogado de inmigración, Lance Curtright, presentara la documentación para solicitar su residencia permanente por vínculo matrimonial.

Al abandonar el centro de detención, el joven fue recibido entre abrazos por su esposa, familiares y miembros de la comunidad de mariachis de San Antonio.

«Me siento muy afortunado y agradecido. Más que nada, me siento muy feliz de poder ser libre», declaró.

El caso también motivó la intervención del congresista demócrata por Texas Joaquín Castro, quien pidió públicamente su liberación y aseguró que el músico «merece una oportunidad justa para alcanzar el Sueño Americano». El legislador aprovechó el caso para reiterar sus críticas a la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

La madre del joven, que pidió mantener su identidad en reserva, explicó que la familia abandonó México tras sufrir una serie de secuestros y asesinatos de familiares, entre ellos una sobrina de 16 años.

«Temo por la vida de mi hijo, si vuelve a regresar. ¿A qué va a regresar? ¿A que me lo maten?», manifestó.

Aunque ya está en libertad, el proceso migratorio de Ibarra Castro continúa abierto. Su abogado confía en que el siguiente paso sea la audiencia para evaluar la petición de residencia presentada por su esposa.

«Esperemos que eso ocurra en los próximos meses y, suponiendo que todo salga bien, recibirá su residencia permanente legal», afirmó Curtright.

El caso del joven mariachi ha vuelto a poner el foco sobre el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Según datos recientes, las detenciones de ICE de personas sin antecedentes penales han aumentado un 770 % desde la entrada en vigor de las nuevas directrices de la administración Trump.