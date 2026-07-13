Gerardo Hernández se burla de protesta del exilio en Miami: «ICE deportó a todos los que tenían antecedentes»

Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco exespías cubanos condenados en Estados Unidos y actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), se burló este domingo de la manifestación organizada por el exilio cubano en Miami con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
A través de su cuenta en la red social X, Hernández compartió una imagen de CiberCuba editada de la concentración celebrada frente a la agencia Cubamax Travel, en Hialeah, con la frase: «¡Multitudinaria manifestación!», acompañada de un comentario irónico.
«Dicen que la culpa de que fueran cuatro gatos la tiene ICE, porque están deportando a todos los que tienen antecedentes penales...», escribió.
La manifestación había sido convocada el sábado por el activista Ariel Góngora y el grupo Exilio Unido Ya, frente a las instalaciones de Cubamax, empresa señalada por algunos sectores del exilio por mantener vínculos con el régimen cubano.
Los participantes portaron carteles con mensajes como «#SOS Presos Políticos» y «Cuba exige libertad», además de reclamar la liberación de los encarcelados tras las protestas del 11J.
Durante una transmisión en vivo por Facebook, Góngora afirmó que los propietarios de la empresa, Carlos Trujillo y Giraldo Acosta, actúan como «testaferros de la dictadura de los Castro».
Por su parte, la activista Iliana Curra Lussón calificó la protesta de «pacífica, pero enérgica».
«Estamos aquí como siempre confrontando al comunismo, confrontando a los castristas y confrontando a los aliados y cómplices del terrorismo en Cuba», declaró.
La referencia a ICE
La ironía de Hernández aludía al incremento de las detenciones y deportaciones de migrantes cubanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, el abogado de inmigración Willy Allen ha sostenido públicamente que una parte importante de los cubanos detenidos por ICE no posee antecedentes penales, en contraste con la idea de que las operaciones migratorias se limitan exclusivamente a personas condenadas por delitos.
Las deportaciones de cubanos desde EE.UU. a la isla han aumentado de forma sostenida durante el segundo mandato de Donald Trump. Mientras que durante la administración de Joe Biden se realizaron 21 vuelos a La Habana con 978 personas deportadas, en menos de 18 meses del actual periodo presidencial de Trump se han efectuado 18 vuelos directos con 2,164 repatriados.
A partir de este año, los vuelos de repatriación hacia la isla han incluido a personas condenadas por delitos graves, aceptadas por primera vez por el régimen de La Habana desde que se reanudaron las operaciones áreas en abril de 2023. De enero a junio, Washington devolvió a 666 ciudadanos cubanos.
Un intercambio constante con el exilio
Desde su regreso a Cuba en diciembre de 2014, tras ser liberado como parte del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, Hernández mantiene una intensa actividad en redes sociales, donde suele responder con tono sarcástico a políticos, periodistas y activistas del exilio cubano.
En los últimos meses ha dirigido publicaciones contra el secretario de Estado Marco Rubio, la congresista María Elvira Salazar y otros críticos del régimen. En junio incluso ironizó con la situación en Miami al pedir «libertad para Miami para no vivir con miedo».
La polémica publicación de este domingo coincide con el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, la mayor ola de protestas antigubernamentales registrada en Cuba en décadas.
Organizaciones de derechos humanos estiman que entre 1,281 y 1,306 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en la isla, entre ellas cientos de manifestantes del 11J. El sábado, el secretario de Estado volvió a exigir su liberación inmediata y aseguró que Estados Unidos continuará utilizando «todas las herramientas a su disposición» para apoyar al pueblo cubano.
Preguntas Frecuentes sobre la Protesta en Miami y las Declaraciones de Gerardo Hernández
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Gerardo Hernández se burló de la protesta en Miami?
Gerardo Hernández se burló de la protesta en Miami usando un tono sarcástico en sus redes sociales, sugiriendo que la baja asistencia se debía a las deportaciones realizadas por ICE a personas con antecedentes penales. Esta burla fue vista como un intento de desacreditar el movimiento opositor del exilio cubano.
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¿Qué buscaban los manifestantes en la protesta frente a Cubamax Travel?
Los manifestantes, convocados por el grupo Exilio Unido Ya, se congregaron frente a Cubamax Travel para protestar contra la empresa por sus supuestos vínculos con el régimen cubano. Exigían la liberación de presos políticos y la libertad para Cuba, denunciando a la empresa como cómplice de la dictadura.
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¿Cuál es el contexto de las deportaciones por parte de ICE mencionadas en la noticia?
Desde 2026, ICE ha intensificado las deportaciones de cubanos, incluso de aquellos sin antecedentes penales, como parte de un endurecimiento de las políticas migratorias. Esto ha generado preocupación en la comunidad cubana en Estados Unidos, donde muchos se encuentran en situación de incertidumbre migratoria.
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¿Cómo ha respondido la comunidad cubana a las declaraciones de Gerardo Hernández?
La comunidad cubana, tanto en el exilio como dentro de la isla, ha respondido a las declaraciones de Gerardo Hernández con críticas y burlas. Se le ha acusado de cinismo y de intentar manipular la realidad para defender al régimen cubano, especialmente en redes sociales donde sus publicaciones han sido objeto de contrarréplicas virales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.