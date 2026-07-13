Gerardo Hernández se burla de protesta del exilio en Miami: «ICE deportó a todos los que tenían antecedentes»

Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco exespías cubanos condenados en Estados Unidos y actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), se burló este domingo de la manifestación organizada por el exilio cubano en Miami con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

A través de su cuenta en la red social X, Hernández compartió una imagen de CiberCuba editada de la concentración celebrada frente a la agencia Cubamax Travel, en Hialeah, con la frase: «¡Multitudinaria manifestación!», acompañada de un comentario irónico.

«Dicen que la culpa de que fueran cuatro gatos la tiene ICE, porque están deportando a todos los que tienen antecedentes penales...», escribió.

La manifestación había sido convocada el sábado por el activista Ariel Góngora y el grupo Exilio Unido Ya, frente a las instalaciones de Cubamax, empresa señalada por algunos sectores del exilio por mantener vínculos con el régimen cubano.

Los participantes portaron carteles con mensajes como «#SOS Presos Políticos» y «Cuba exige libertad», además de reclamar la liberación de los encarcelados tras las protestas del 11J.

Durante una transmisión en vivo por Facebook, Góngora afirmó que los propietarios de la empresa, Carlos Trujillo y Giraldo Acosta, actúan como «testaferros de la dictadura de los Castro».

Por su parte, la activista Iliana Curra Lussón calificó la protesta de «pacífica, pero enérgica».

«Estamos aquí como siempre confrontando al comunismo, confrontando a los castristas y confrontando a los aliados y cómplices del terrorismo en Cuba», declaró.

La referencia a ICE

La ironía de Hernández aludía al incremento de las detenciones y deportaciones de migrantes cubanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, el abogado de inmigración Willy Allen ha sostenido públicamente que una parte importante de los cubanos detenidos por ICE no posee antecedentes penales, en contraste con la idea de que las operaciones migratorias se limitan exclusivamente a personas condenadas por delitos.

Las deportaciones de cubanos desde EE.UU. a la isla han aumentado de forma sostenida durante el segundo mandato de Donald Trump. Mientras que durante la administración de Joe Biden se realizaron 21 vuelos a La Habana con 978 personas deportadas, en menos de 18 meses del actual periodo presidencial de Trump se han efectuado 18 vuelos directos con 2,164 repatriados.

A partir de este año, los vuelos de repatriación hacia la isla han incluido a personas condenadas por delitos graves, aceptadas por primera vez por el régimen de La Habana desde que se reanudaron las operaciones áreas en abril de 2023. De enero a junio, Washington devolvió a 666 ciudadanos cubanos.

Un intercambio constante con el exilio

Desde su regreso a Cuba en diciembre de 2014, tras ser liberado como parte del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, Hernández mantiene una intensa actividad en redes sociales, donde suele responder con tono sarcástico a políticos, periodistas y activistas del exilio cubano.

En los últimos meses ha dirigido publicaciones contra el secretario de Estado Marco Rubio, la congresista María Elvira Salazar y otros críticos del régimen. En junio incluso ironizó con la situación en Miami al pedir «libertad para Miami para no vivir con miedo».

La polémica publicación de este domingo coincide con el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, la mayor ola de protestas antigubernamentales registrada en Cuba en décadas.

Organizaciones de derechos humanos estiman que entre 1,281 y 1,306 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en la isla, entre ellas cientos de manifestantes del 11J. El sábado, el secretario de Estado volvió a exigir su liberación inmediata y aseguró que Estados Unidos continuará utilizando «todas las herramientas a su disposición» para apoyar al pueblo cubano.