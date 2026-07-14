Tres cubanos arrestados en operación contra la trata de personas en Tennessee: ICE revela su historial migratorio

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Tres ciudadanos cubanos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos fueron arrestados durante una operación encubierta contra la trata de personas en el condado de Sumner, Tennessee, informó este lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los detenidos fueron identificados como Bryan Duany Rodríguez Peña, de 27 años y residente en Cape Coral, Florida; Alinson Guerrero Ramírez, de 27 años y residente en La Vergne, Tennessee; y Lázaro Darío Rodríguez Santos, de 32 años y residente en Miami, Florida.

De acuerdo con las autoridades citadas por el presentador de radio estadounidense Alex Jones, los tres están acusados de trasladar a mujeres adultas hasta un hotel de Hendersonville para mantener encuentros sexuales a cambio de dinero, por lo que enfrentan cargos estatales por promoción de la prostitución.

Los arrestos se realizaron los días 11 y 12 de junio, durante un operativo liderado por el Buró de Investigación de Tennessee (TBI), y el 12 de junio ICE emitió órdenes de detención migratoria contra los tres cubanos.

Captura de Facebook/Sumner County Inmate Alerts.

Así ingresaron a Estados Unidos

ICE detalló el historial migratorio de cada uno de los acusados.

Rodríguez Peña fue interceptado el 5 de junio de 2021 tras cruzar ilegalmente el río Grande junto a otras diez personas.

Rodríguez Santos fue detenido por la Patrulla Fronteriza en noviembre de 2021, cerca de Yuma, Arizona, después de ingresar de forma irregular al país.

Por su parte, Guerrero Ramírez llegó en 2023 al puerto de entrada de Brownsville, Texas. Según ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) le entregó una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y lo dejó en libertad condicional bajo la política de captura y liberación aplicada durante la administración del expresidente Joe Biden.

Las fianzas fijadas para los tres oscilan entre 60,000 y 82,000 dólares, y sus audiencias preliminares fueron programadas ante la Corte de Sesiones Generales del Condado de Sumner.

Captura de Facebook/Sumner County Inmate Alerts.

Nueve posibles víctimas identificadas

La investigación movilizó a más de media docena de agencias federales, estatales y locales, y permitió identificar a nueve posibles víctimas de trata de personas, quienes fueron remitidas para recibir asistencia a través de la organización Thistle Farms.

En total, la operación dejó cinco detenidos.

Además de los tres ciudadanos cubanos, fueron arrestados los estadounidenses Kasim Barnes, exagente del Departamento de Policía de Gallatin, acusado de explotación sexual de un menor y despedido de la institución el 15 de junio, y Christopher Torres, de 27 años y residente en Hendersonville, quien enfrenta cuatro cargos por explotación de menores mediante medios electrónicos, informó el medio local Memphis Noticias.

Uno de los cubanos intenta frenar su traslado

Uno de los detenidos, Lázaro Darío Rodríguez Santos, presentó el pasado 9 de julio una petición de habeas corpus ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Tennessee.

Al día siguiente, la jueza principal Sheryl H. Lipman ordenó suspender temporalmente su traslado mientras analiza el recurso.

El director interino de ICE, David J. Venturella, destacó la importancia de la operación y aseguró que este tipo de investigaciones buscan proteger a las víctimas y desmantelar redes criminales.

«La trata de personas es un delito cruel que explota a personas vulnerables con fines de lucro. Al trabajar en conjunto con nuestros socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, ICE está ayudando a desmantelar organizaciones criminales, proteger a las víctimas y contribuir a que los inmigrantes ilegales que cometen delitos rindan cuentas por explotar a otros», afirmó.

El caso se suma a otros procesos recientes contra ciudadanos cubanos acusados de delitos graves en Estados Unidos, en un contexto de mayor actividad de ICE contra inmigrantes con antecedentes penales o acusaciones criminales, tras el endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump.