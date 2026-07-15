United Airlines encuentra solución para el asiento que nadie quiere

United Airlines anunció el martes una nueva configuración de asientos en su categoría Economy Plus que elimina por completo el asiento del medio en una fila de sus nuevos aviones Airbus A321XLR, reemplazándolo con una mesa compartida fija de cuero sintético.

Según el comunicado oficial de la aerolínea, la mesa se extiende de apoyabrazos a apoyabrazos a lo ancho del asiento bloqueado, cuenta con dos portavasos y ofrece superficie para trabajar, comer o colocar objetos personales durante el vuelo.

Cambio que United Airlines piensa introducir en algunos de sus asientos (Fuente: United Airlines)

La compañía, con sede en Chicago, afirma que será la primera aerolínea estadounidense en ofrecer este tipo de diseño en clase económica premium.

¿Qué incluye la nueva fila y quiénes se benefician?

La configuración especial beneficia a cuatro pasajeros por avión -dos a cada lado del pasillo- que ocupan los asientos de ventanilla y pasillo de esa fila.

Además del espacio ganado al eliminar al vecino del medio, esos pasajeros conservan las tres pulgadas adicionales (7,62 centímetros) de espacio para las piernas que ya caracterizan al producto estándar de Economy Plus en el A321XLR.

Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, explicó el alcance del cambio.

«El XLR es nuestro avión más nuevo y no solo ofrece suites de acceso directo al pasillo con asientos cama en la clase ejecutiva United Polaris, sino que ahora también incluye estos asientos especiales en Economy Plus con mayor espacio para las piernas y los codos. A nuestros clientes les encantarán estas nuevas alternativas», dijo.

Precio y disponibilidad: ¿Qué se sabe hasta ahora?

United no ha revelado cuánto costará acceder a esta fila especial.

La aerolínea indicó que publicará los detalles tarifarios antes de que abran las ventas, previstas para finales de 2026, con los primeros vuelos domésticos del A321XLR arrancando ese mismo otoño y las rutas internacionales comenzando a principios de 2027.

La nueva configuración estará disponible en los 50 Airbus A321XLR que United ordenó en 2019.

No obstante, la compañía también explora extender el diseño a otros modelos de su flota, aunque sin fechas ni aviones concretos confirmados.

Más de la mitad de esos 50 aparatos estará en servicio antes de 2028.

El avión detrás del cambio

El A321XLR no es un avión ordinario: con un alcance de hasta 8,700 kilómetros, es el avión de pasillo único con mayor autonomía del mundo y puede cruzar el Atlántico sin necesidad de un aparato de fuselaje ancho.

United lo usará principalmente en rutas transatlánticas y hacia América Latina desde sus centros de operaciones en Newark y Washington Dulles, sustituyendo al Boeing 757, un modelo de los años 80.

Cada A321XLR lleva 150 pasajeros distribuidos en cuatro cabinas: 20 asientos Polaris (ejecutiva con suites y puertas de privacidad), 12 Premium Plus, 51 Economy Plus y 67 Economy estándar.

El avión también incorpora wifi gratuito de Starlink, pantallas de entretenimiento con conectividad Bluetooth, un bar de aperitivos en la parte trasera y compartimentos de equipaje más amplios.

Un cálculo de comodidad y también de negocio

Analistas de aviación señalan que el concepto de bloquear el asiento del medio no es nuevo a nivel global: las aerolíneas europeas llevan años aplicándolo en sus cabinas de clase ejecutiva de corto radio.

Lo que United hace es trasladar esa idea a la economía premium de un avión de largo alcance, convirtiéndola en una opción de pago adicional dentro de su estrategia de ingresos.

Detrás del diseño hay también un cálculo operativo: al mantener la capacidad del A321XLR en 150 pasajeros, la aerolínea puede operar con cuatro auxiliares de vuelo en lugar de cinco, el mínimo que exigen las regulaciones federales a partir de esa cifra de asientos.

Este anuncio se suma a otras apuestas recientes de United por mejorar la experiencia a bordo.

En marzo de 2026, la compañía presentó el Relax Row, una fila de tres asientos en sus Boeing 787 y 777 que se transforma en una especie de sofá para dormir en vuelos de larga distancia, con lanzamiento previsto para 2027.